i Rainer Pariasek muss zusehen. GEPA pictures Spannung vor Wahl ORF versetzt Pariasek bei Sporthighlight zur Prime-Time Auch in diesem Jahr müssen die Fernsehzuseher auf Rainer Pariasek als Moderator bei der Sporthilfe-Gala verzichten. Von Sport Heute 13.10.2026, 14:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Sport-Elite trifft sich zum großen Gala-Abend! Am Donnerstag, dem 15. Oktober, werden in der Wiener Stadthalle wieder die besten Sportlerinnen und Sportler des Jahres ausgezeichnet. Rund 1.500 Gäste werden bei der "Lotterien Sporthilfe-Gala" erwartet. Der ORF überträgt das Spektakel live.

Ab 20.15 Uhr werden in ORF 1 die begehrten NIKI-Trophäen vergeben. Bereits um 18.45 Uhr startet die Übertragung vom Roten Teppich. Auf dem rund 3.000 Quadratmeter großen "Red Carpet" empfangen Karoline Rath-Zobernig und Ernst Hausleitner die heimischen Sport-Stars und holen die ersten Stimmen des Abends ein.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Ein besonderes Highlight wartet auf zwei österreichische Sport-Legenden: Tennis-Ikone Barbara Schett und Fußball-Legende Herbert Prohaska werden für die "Straße der Sieger" verewigt.

Durch den Gala-Abend führen Karina Toth und Lukas Schweighofer. Zahlreiche prominente Laudatorinnen und Laudatoren aus der heimischen Sportwelt werden die begehrten Auszeichnungen überreichen. Auch in diesem Jahr müssen die Fernsehzuseher auf den langjährigen Moderator Rainer Pariasek verzichten.

Insgesamt werden in elf Kategorien die Besten des Jahres geehrt. Neben der Sportlerin und dem Sportler des Jahres werden unter anderem das Team, der Trainer beziehungsweise die Trainerin, der Aufsteiger beziehungsweise die Aufsteigerin sowie der Sportmoment des Jahres ausgezeichnet.

Auch die herausragenden Leistungen von Sportlerinnen und Sportlern mit Behinderung sowie der Special-Olympics-Athleten werden gewürdigt. Zudem wird die Auszeichnung "Sportler mit Herz" vergeben.

Eine ganz besondere Ehrung erhält in diesem Jahr Herbert Prohaska. Österreichs Jahrhundertfußballer und langjähriger ORF-Chefexperte wird mit dem Special Award ausgezeichnet.