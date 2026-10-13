i ÖFB-Star David Alaba hat für Udinese Calcio debütiert. GEPA pictures Italiener bewerten Volle Alaba-Euphorie, Debüt aber nur Durchschnitt David Alaba hat die ersten Spielminuten für seinen neuen Klub Udinese Calcio in den Beinen. Richtig glänzen konnte der ÖFB-Star aber noch nicht. Von Sport Heute 13.10.2026, 13:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

David Alaba hat seine ersten Minuten in der italienischen Serie A absolviert. Beim 1:2 von Udinese Calcio gegen Torino setzte es für den ÖFB-Teamkapitän zwar eine Niederlage, die italienischen Zeitungen stellen dem 34-Jährigen aber ein ordentliches Zeugnis aus.

Sowohl der "Corriere della Sera" als auch die renommierte "Gazzetta dello Sport" bewerten Alabas Leistung mit der Note 6. Im italienischen Notensystem, in dem die 10 die Bestnote ist, gilt das als solide beziehungsweise ausreichend. Auch bei "Messaggero Veneto" gab es für den Wiener einen Sechser.

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Die unglaubliche Klub-Karriere von ÖFB-Star David Alaba i ?

Alaba Mittelmaß

Alaba war in der 72. Minute beim Stand von 1:2 eingewechselt worden und reihte sich in die Dreierabwehr ein. Die Niederlage konnte der ehemalige Real-Madrid-Star nicht mehr verhindern. Immerhin: Die italienischen Medien sehen beim Debütanten keinen Grund für Kritik.

Ganz anders fällt das Urteil über Udinese-Tormann Maduka Okoye aus. Nach seinem folgenschweren Patzer vor dem entscheidenden Gegentor kassiert er vom "Corriere della Sera" nur die Note 4,5, vom "Messaggero Veneto" sogar eine 4. Bester Udinese-Spieler war Torschütze Jurgen Ekkelenkamp mit einer 7 vom "Corriere della Sera" und einer 6,5 von der "Gazzetta dello Sport".

Erstes Spiel seit drei Monaten

Für Alaba sind die Bewertungen ein erster Lichtblick nach seiner langen Pflichtspielpause. Seit Österreichs WM-Aus gegen Spanien am 2. Juli hatte der Wiener nicht mehr in einem Bewerbsspiel auf dem Platz gestanden. Erst vor knapp drei Wochen war er nach seinem Abschied von Real Madrid zu Udinese gewechselt.

Schon vor seinem Debüt hatte Teamkollege Mergim Vojvoda vom prominenten Neuzugang geschwärmt: "Alaba ist ein Champion, da gibt es nicht viel zu sagen. Wir müssen uns wohl eher an ihn gewöhnen als umgekehrt."

Auch Trainer Kosta Runjaic setzt große Hoffnungen in den ÖFB-Kapitän. "Ich bin überzeugt, dass er mit seiner Erfahrung und seinen Führungsqualitäten sehr wichtig für uns sein wird", erklärte der Coach. Die Aufgabe ist allerdings schwierig: Udinese steckt nach vier Niederlagen in Folge in der Krise. Am Sonntag soll gegen Lecce die Wende gelingen.