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Alexander Isak, Florian Wirtz und Dominik Szoboszlai.
Alexander Isak, Florian Wirtz und Dominik Szoboszlai.
IMAGO/Ball Raw Images
Champions-League-Hit in Linz

Gleich 9 Liverpool-Stars sind wertvoller als der LASK

Der LASK bekommt es in der Champions League mit dem Liverpool FC zu tun. Wenn man auf die Marktwerte schaut, ist es ein ungleiches Duell.
Von Sport Heute
13.10.2026, 14:24
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Auf der Linzer Gugl geht es am Mittwoch um 18:45 Uhr rund!

Der LASK empfängt bei seiner Heim-Premiere in der Champions League niemand Geringeren als den sechsfachen Champions-League-Sieger Liverpool. Die Startruppe um Coach Andoni Iraola ist nach der bitteren 0:3-Niederlage in der Liga gegen Manchester City in Linz auf Wiedergutmachung aus.

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Wenn man einen Blick auf die Marktwerte der beiden Mannschaften wirft, ist es ein Duell David gegen Goliath. Liverpool weist einen Marktwert von unglaublichen 1,09 Milliarden Euro auf. Die Linzer Athletiker kommen laut Transfermarkt auf einen Marktwert von 62,40 Millionen Euro.

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Gleich neun Spieler der Engländer weisen dabei einen höheren Marktwert als die gesamte Linzer Mannschaft auf (Jeremy Jacquet 65 Millionen Euro, Ryan Gravenberch 75 Millionen Euro, Alexis Mac Allister 70 Millionen Euro, Dominik Szoboszlai 100 Millionen Euro, Florian Wirtz 85 Millionen Euro, Bradley Barcola 100 Millionen Euro, Cody Gakpo 75 Millionen Euro, Alexander Isak 90 Millionen Euro, Hugo Ekitike 80 Millionen Euro).

    Der laut Transfermarkt wertvollste Linzer Spieler ist Moses Usor. Dieser kommt auf einen Marktwert von 8 Millionen Euro.

    red, 13.10.2026, 14:24
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