i Vini Jr im Einsatz gegen die AS Rom. IMAGO/Emmefoto "War wütend auf ihn" Erneuter Skandal! Vini Jr. flippt nach Auswechslung aus Wieder Ärger um Vinicius Jr.! Der Brasilianer wurde in der Champions League gegen die AS Rom aausgewechselt und ließ seinem Frust freien Lauf. Von Sport Heute 15.10.2026, 11:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wirbel um Real-Madrid-Star Vinícius Júnior! Der Brasilianer steckt derzeit in einer sportlichen Krise. Beim spektakulären 4:3-Erfolg der Königlichen gegen die AS Rom in der Champions League sorgte der 26-Jährige erneut für Diskussionen. Nach seiner vorzeitigen Auswechslung reagierte er verärgert, anschließend sprach er offen über seine schwierige Situation.

Schon vor dem Anpfiff gab es schlechte Nachrichten für den Offensivspieler. Der spanische Fußballverband RFEF gab bekannt, dass Vinícius nach seiner Roten Karte gegen Villarreal in der Liga für vier Spiele gesperrt wird. Der Zeitpunkt der Bekanntgabe, nur wenige Minuten vor der Veröffentlichung der Real-Aufstellung, brachte Trainer Jose Mourinho auf die Palme.

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Auf dem Platz konnte Vinícius anschließend nicht überzeugen. Beim Stand von 1:3 hatte Mourinho genug gesehen und nahm den Brasilianer bereits in der 59. Minute vom Feld. Der Superstar reagierte sichtlich genervt und wollte wissen, warum ausgerechnet er ausgewechselt wurde.

Nach dem Schlusspfiff spielte Mourinho den Vorfall herunter. "Das ist normal", erklärte der Portugiese. Auch Vinícius zeigte sich wenig später einsichtig. "Ich war heute etwas wütend auf ihn, aber das ist normal. Am Ende hatte er recht. Ich will immer alle Spiele absolvieren, weiß aber, was für eine Phase ich durchmache, wie ich spiele. Ich bin hier, um der Mannschaft zu helfen. Manchmal muss man rausgehen, damit ein anderer spielt", erklärte der 26-Jährige.

Ungewöhnlich offen sprach der Brasilianer anschließend über seine aktuelle Formkrise. "Ich arbeite, um so schnell wie möglich wieder der Alte zu werden. Ich weiß, dass ich nicht in meiner besten Form bin, hatte aber schon schlimmere Phasen", betonte der Flügelstürmer.

An seinem eigenen Können zweifelt der Real-Star allerdings nicht. "Viele haben immer an mir gezweifelt. Ich habe immer alles für den Klub gegeben und deswegen um sechs Jahre verlängert. Die Serien und Tore werden zurückkommen, dessen bin ich mir sicher. Ich habe keinerlei Zweifel."

Auch die Pfiffe der eigenen Anhänger machen Vinícius zu schaffen. Der Brasilianer zeigte allerdings Verständnis für die Unzufriedenheit der Fans. "Die Pfiffe helfen mir sicherlich nicht, aber die Fans bezahlen Eintritt und dürfen sagen, was sie wollen. Trotzdem wäre es besser, wenn sie uns unterstützen würden, denn mit den Fans im Rücken spielen wir besser", erklärte der Offensivspieler.

Trotz aller Rückschläge bleibt der 26-Jährige kämpferisch. "Ich durchlebe gerade eine schwierige Phase, aber ich muss weiterarbeiten. Die Dinge werden sich wieder zum Guten wenden", verspricht der Real-Star.