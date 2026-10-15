i Luca Weinhandl und Haris Tabakovic laufen heute in der Europa League auf. "gepa" Unterschiedliche TV-Sender Hier siehst du Salzburg und Sturm in der Europa League Salzburg muss in der Europa League gegen AC Mailand ran, Sturm Graz trifft auf den AFC Bournemouth. Auf diesen Sendern sind die Top-Duelle zu sehen. Von Sport Heute 15.10.2026, 09:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zwei österreichische Klubs, zwei internationale Herausforderungen: Red Bull Salzburg empfängt am zweiten Spieltag der Europa-League-Ligaphase den italienischen Traditionsklub AC Milan. Sturm Graz bekommt es auswärts mit dem englischen Premier-League-Verein AFC Bournemouth zu tun.

Während Salzburg vor heimischem Publikum auf den nächsten Erfolg hofft, wartet auf die Grazer eine schwierige Aufgabe in England. Für die heimischen Fußballfans gibt es bei den TV-Übertragungen allerdings einen entscheidenden Unterschied.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Sturm-Spiel kostenlos im TV zu sehen

Die Mannschaft von Trainer Fabio Ingolitsch trifft auf den AFC Bournemouth und will nach dem torlosen Remis gegen Stade Rennes zum Auftakt erstmals in der Europa-League-Saison gewinnen.

Die heimischen Fußballfans können das Gastspiel der Grazer kostenlos verfolgen. ServusTV überträgt die Begegnung live im Free-TV. Die Vorberichterstattung beginnt um 20:15 Uhr. Zusätzlich wird das Spiel über ServusTV ON im Livestream angeboten.

Die unglaubliche Klub-Karriere von ÖFB-Star David Alaba i ?

Moderator Christian Baier führt gemeinsam mit den Experten Sebastian Prödl und Florian Klein durch den Abend. Michael Wanits kommentiert die Partie, Christoph Kirchgatterer berichtet vom Spielfeldrand. Alternativ ist das Sturm-Spiel auch im Pay-TV auf Sky Sport Austria 2 sowie über Sky Go zu sehen.

Salzburg gegen Milan nur im Pay-TV

Die Salzburger starteten mit einem knappen 1:0-Erfolg gegen Levski Sofia in die Ligaphase. Nun steht mit dem AC Milan ein deutlich prominenterer Gegner auf dem Programm.

Wer das Duell gegen die Italiener live verfolgen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement bei CANAL+. Der Sender besitzt die exklusiven Übertragungsrechte für die Partie. Ein Free-TV-Angebot gibt es nicht.

Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 18 Uhr. Georg Teigl und Robert Almer analysieren die Begegnung als Experten, Johannes Hofer und Georg Teigl kommentieren direkt aus dem Stadion. Ein CANAL+-Abonnement ist ab 12,99 Euro monatlich erhältlich.