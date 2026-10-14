i Paris St.-Germain jubelt gegen Manchester City. IMAGO/News Licensing CL-Spektakel PSG zaubert gegen City, Real-Wahnsinn bei der Roma Titelverteidiger Paris St.-Germain setzt ein deutliches Ausrufezeichen. Die Franzosen gewannen bei Manchester City deutlich mit 4:2. Von Sport Heute 14.10.2026, 22:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Titelverteidiger Paris St.-Germain führte im Schlagerspiel des Abends das Milliarden-Ensemble von Manchester City rund um Star Erling Haaland vor. Desire Doue (13.) und Ousmane Dembele (15.) gelang innerhalb von 99 Sekunden der Doppelschlag. Vitinha legte den dritten Treffer nach, da war gerade einmal eine halbe Stunde gespielt (32.). Achraf Hakimi traf davor noch Aluminium (31.). Die einzige Gefahr für die Gastgeber entstand zunächst durch den eigenen Keeper Matvey Safonov. Der faustete den Ball in der zwölften Minute nämlich an die Latte.

Nach dem Treffer von City durch Haaland in der 53. Minute witterte der Premier-League-Tabellenführer kurz Morgenluft, ehe Maghnes Akliouche in der 62. Minute den alten Vorsprung wieder herstellte – 4:1. Und das unter kräftiger Mithilfe von Keeper Gianluigi Donnarumma, der den Ball zwar zunächst parierte und nach oben ablenkte, dieser sprang dann trotzdem über die Linie. Haaland schnürte nach Stanglpass von Ayyoub Bouaddi in der 75. Minute dann den Doppelpack (75.). Trotzdem war das zu wenig. Auf der Gegenseite scheiterte Ferran Torres vom Elfmeterpunkt.

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PSG bleibt mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel Tabellenführer, Manchester City hat drei Zähler auf dem Konto.

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Verrückte Real-Aufholjagd

Real Madrid hat einen verrückten 4:3-Erfolg gegen die Roma eingefahren. Und das, obwohl die Spanier bereits mit 1:3 zurücklagen, nachdem Marten de Roon (20.) und Donyell Malen per Doppelpack (51., 57.) für die "Giallorossi" getroffen hatten, die Italiener das Geschehen kontrollierten. Doch Carlos Espi (83.), Endrick (85.) und Antonio Rüdiger (90.) drehten den Rückstand der Elf von Jose Mourinho beim Duell mit seinem Ex-Verein. Kylian Mbappe hatte in der 25. Minute zwischenzeitlich ausgeglichen.

Für die Madrilenen bedeutet die spektakuläre Aufholjagd den zweiten Sieg im zweiten Spiel, während die Roma bei einem Pünktchen stehen bleibt.

BVB-Pleite ohne Sabitzer

Borussia Dortmund erlebte derweil einen Rückschlag, musste sich bei Norwegen-Topklub Bodö/Glimt mit 0:1 geschlagen geben. Fredrik Sjövold erzielte den entscheidenden Treffer im hohen Norden (52.). Das sah ÖFB-Ass Marcel Sabitzer nur von der Bank aus, war über 90 Minuten nicht zum Einsatz gekommen. ÖFB-Teamkollege Carney Chukwuemeka kam in der 77. Minute ins Spiel. Sowohl der BVB, als auch die Norweger, haben nun drei Punkte auf dem Konto.

Kevin Wimmer kam bei der 0:3-Niederlage von Slovan Bratislava gegen Stuttgart in der 75. Minute beim Stand von 2:0 auf den Rasen. Deniz Undav (29.) und Sandro Cruz ins eigene Tor (64.) hatten getroffen, Ermedin Demirovic (90.) dann für den Endstand gesorgt. ÖFB-Talent Yanik Spalt saß bei den Schwaben über 90 Minuten auf der Bank. Slovan ist damit punktelos Letzter, Stuttgart hat sechs Punkte eingefahren.

Sechs Punkte und sechs Tore gelangen Aston Villa beim 6:0-Kantersieg gegen Fenerbahce Istnabul. Dabei schnürten Nicolas Jackson (31., 39.) und Ross Barkley (68./Elfer, 72.) den Doppelpack. Johan Manzambi (12.) leitete den Torreigen ein, Tammy Abraham machte das halbe Dutzend voll (90.). Aston Villa ist nun Tabellen-Dritter, Fenerbahce ein Pünktchen auf dem Konto.

Shakhtar Donezk schlug in London AEK Athen mit 3:1, dank des späten Elfmeter-Treffers von Isco bezwang Betis Sevilla den FC Porto mit 3:2.