i Andoni Iraola lobte die Stimmung in Linz. GEPA pictures Nach Neun-Tore-Spektakel "Spürt man" – Liverpool-Coach begeistert von Linz Liverpool-Trainer Andoni Iraola fand nach dem 6:3-Sieg seiner Mannschaft über den LASK nur lobende Worte für den Gegner. Von Sport Heute 15.10.2026, 07:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Trotz der bitteren 3:6-Niederlage gegen den FC Liverpool gab es nach dem Champions-League-Heimdebüt des LASK viel Lob. Besonders die Stimmung auf der Linzer Gugl begeisterte die Gäste aus England. Liverpool-Trainer Andoni Iraola geriet nach dem Torspektakel regelrecht ins Schwärmen.

"Ich liebe das Stadion. Auch das Event gestern, als wir zum Training gekommen sind, hat mir sehr gut gefallen, denn die Atmosphäre ist wirklich gut – das spürt man einfach", erklärte der 44-jährige Spanier nach dem Spiel.

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Besonders beeindruckt zeigte sich Iraola von den LASK-Anhängern, die ihre Mannschaft trotz des deutlichen Rückstands bis zum Schlusspfiff lautstark unterstützten.

"Die Heimfans haben selbst bei diesem hohen Rückstand weitergemacht, die Mannschaft unterstützt und für eine großartige Stimmung gesorgt. Auch unsere Fans waren auf einem sehr hohen Niveau", lobte der Liverpool-Coach.

Beide Fanlager hätten dafür gesorgt, dass die Partie zu einer "großartigen Champions-League-Erfahrung für uns" geworden sei.

Auch LASK-Trainer Didi Kühbauer war von der Unterstützung auf den Rängen begeistert. "Ich kann mich da nur anschließen: Ich denke, dass wir echt einen guten Support gehabt haben", erklärte der 55-Jährige.

LASK-Profi Florian Flecker fand ebenfalls nur lobende Worte: "Es war ein Wahnsinn, wie laut es war." Die großartige Atmosphäre konnte allerdings nicht über die deutliche Niederlage hinwegtäuschen. "Leider haben wir die Zuschauer nicht mit einem Sieg verwöhnen können", bedauerte Kühbauer.

Immerhin bekamen die Fans beim 3:6 gleich neun Treffer zu sehen. Das nahm der LASK-Coach mit Humor: "Mir wäre es lieber gewesen, wenn es sechs auf unserer Seite gewesen wären, aber das haben wir heute leider nicht zustande gebracht."