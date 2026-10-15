i Niko Kovac in der Kritik. IMAGO/NTB Bei Champions-League-Blamage Ohne ÖFB-Asse! Kovac wegen Aufstellung in der Kritik Borussia Dortmund blamiert sich in Norwegen bei Bodö. Nach dem Spiel steht Coach Niko Kovac in der Kritik. Von Sport Heute 15.10.2026, 07:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bitterer Champions-League-Abend für Borussia Dortmund! Ausgerechnet wenige Stunden vor seinem 55. Geburtstag muss Trainer Niko Kovac eine überraschende 0:1-Niederlage gegen Bodö/Glimt hinnehmen. Besonders seine Startaufstellung sorgt nach der Pleite für Diskussionen.

Wie schon der FC Bayern hatte auch der BVB in Norwegen große Probleme. Während die Münchner gegen Viking Stavanger immerhin ein 3:3 holten, gingen die Dortmunder komplett leer aus.

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Für die beiden ÖFB-Legionäre Marcel Sabitzer und Carney Chukwuemeka war zunächst kein Platz in der Startelf. Sabitzer musste die gesamten 90 Minuten von der Bank aus zusehen, Chukwuemeka durfte zumindest noch kurz auf den Platz.

Kovac hatte seine Mannschaft nach dem 2:2 gegen Werder Bremen auf gleich fünf Positionen verändert. Unter anderem durften Konstantinos Karetsas, Joey Veerman und Samuele Inacio von Beginn an ran. Die überraschende Rotation sorgte bereits vor dem Anpfiff für Diskussionen.

Auf dem Rasen ging der Plan allerdings nicht auf. Dortmund fand gegen die mutig auftretenden Norweger kaum ins Spiel. In der 52. Minute erzielte Fredrik Sjövold schließlich den entscheidenden Treffer für Bodö/Glimt.

Nach dem Schlusspfiff zeigte sich Kovac stinksauer. "Wir haben bis nach dem Gegentreffer gar nicht stattgefunden. In der ersten Halbzeit haben wir Leidenschaft und Intensität vermissen lassen, den Fußball nicht gespielt, den wir brauchen, um hier zu gewinnen", schimpfte der BVB-Coach.

Sein knallhartes Fazit: "Wir haben zu Recht verloren!" Auch seine eigene Aufstellung hinterfragte der Kroate anschließend. "Erst nach unserem Vierfachwechsel sind wir besser ins Spiel gekommen und haben das Heft in die Hand genommen", räumte Kovac ein.

Die Verantwortung für die Pleite nahm der Trainer auf sich: "Letzten Endes hat jeder Einzelne, der bei uns im Kader ist, die Möglichkeit beziehungsweise die Qualität zu spielen. Das hat nicht geklappt. Das muss ich ganz klar sagen. Das nehme ich dann auch auf meine Kappe. Ich habe die Mannschaft aufgestellt, aber die Leidenschaft hat mir einfach gefehlt."