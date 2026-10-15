i Der LASK verlor gegen Liverpool tmit 3:6. IMAGO/Shutterstock Neun Treffer LASK-Torspektakel sorgt für Champions-League-Rekord Das Torspektakel zwischen dem LASK und Liverpool geht in die Geschichte ein. Die Partie trug zu einem neuen Torrekord in der Champions League bei. Von Sport Heute 15.10.2026, 09:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neun Treffer in nur 90 Minuten – das Champions-League-Duell zwischen dem LASK und dem FC Liverpool wurde zum echten Torfestival. Die Partie in Linz war das torreichste Spiel des zweiten Spieltags und hatte damit maßgeblichen Anteil an einer historischen Bestmarke in der Königsklasse.

In den insgesamt 18 Begegnungen der zweiten Runde fielen unglaubliche 78 Tore. So viele Treffer hatte es an einem einzigen Champions-League-Spieltag noch nie gegeben. Im Schnitt durften die Fans 4,33 Tore pro Partie bejubeln.

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Bisheriger Rekord deutlich übertroffen

Die bisherige Bestmarke stammte aus der vergangenen Saison. Am dritten Spieltag 2025/26 waren 71 Treffer gefallen. Dieser Rekord wurde nun um gleich sieben Tore überboten.

Neben dem Neun-Tore-Spektakel in Linz ging es auch in anderen europäischen Stadien ordentlich zur Sache. In Mailand und Rom fielen jeweils sieben Treffer, in Manchester waren es sechs.

Seit der Einführung der neuen Ligaphase in der Saison 2024/25 wurden bereits mehrere Torrekorde aufgestellt. Zum Vergleich: In der früheren Gruppenphase lag die Bestmarke bei 63 Toren in 16 Begegnungen. Dieser Wert wurde am ersten Spieltag der Saison 2000/01 erreicht.

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Champions League so torreich wie nie

Auch über die ersten beiden Spieltage betrachtet steuert die Königsklasse auf einen historischen Wert zu. In den bisherigen 36 Partien der laufenden Saison erzielten die Mannschaften insgesamt 147 Tore. Das entspricht einem Schnitt von 4,08 Treffern pro Spiel – dem höchsten Wert in der Geschichte des Bewerbs.