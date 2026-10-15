i Milan-Star Strahinja Pavlovic (links). Reuters Es geht gegen Ex-Team Milan-Star erhält vor Salzburg-Duell Gehaltserhöhung Strahinja Pavlovic kehrt in seine alte Heimat zurück. Vor dem Duell mit Ex-Klub Red Bull Salzburg erhielt der Milan-Star noch eine Gehaltserhöhung. Von Sport Heute 15.10.2026, 18:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Geldregen für einen Ex-Salzburger! Kurz vor dem Europa-League-Kracher gegen seinen ehemaligen Klub hat Strahinja Pavlovic beim AC Milan einen neuen Vertrag unterschrieben. Der serbische Abwehrstar bleibt den Italienern bis 2031 treu – und darf sich über eine saftige Gehaltserhöhung freuen.

Wie "Calciomercato.com" berichtet, steigt das jährliche Nettogehalt des 25-Jährigen von bisher 1,7 Millionen auf rund drei Millionen Euro. Das entspricht einem Plus von satten 76,5 Prozent! Der neue Vertrag läuft bis Juni 2031 und beinhaltet zudem eine Option auf eine weitere Saison.

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Für Pavlovic ist die Verlängerung der nächste Meilenstein seiner Karriere. Vor zwei Jahren wechselte er für eine Ablöse von insgesamt bis zu rund 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg nach Mailand. Mittlerweile ist der Innenverteidiger eine wichtige Stütze im Team von Trainer Ruben Amorim.

Stammspieler bei Milan, jetzt gegen Ex-Klub

In 80 Pflichtspielen für Milan stand Pavlovic gleich 75-mal in der Startelf und erzielte sieben Treffer. Seine Entwicklung ist auch anderen Topklubs nicht verborgen geblieben. Laut "Gazzetta dello Sport" erkundigten sich im Sommer mehrere Vereine aus der englischen Premier League bei seinem Berater.

Doch der Serbe wollte nicht wechseln. Stattdessen entschied er sich für eine langfristige Zukunft bei den "Rossoneri". Die Vertragsgespräche verliefen dem Bericht zufolge schnell und problemlos.

Am Donnerstagabend wartet nun ein besonderes Spiel auf Pavlovic. Um 18.45 Uhr trifft er mit Milan in der Europa League auf seinen Ex-Klub Salzburg. Von 2022 bis 2024 trug er das Trikot der Bullen – jetzt kehrt er mit einem neuen Millionenvertrag nach Wals-Siezenheim zurück.