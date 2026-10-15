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Haris Tabakovic im Einsatz.
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"Heute"-Ticker

Live ab 18:45 Uhr: Salzburg trifft auf Topklub Milan

In Wals-Siezenheim ist heute der große AC Milan zu Gast. Die Rossoneri treffen auf Red Bull Salzburg. Wir tickern das Spiel live.
Von Sport Heute
15.10.2026, 07:18
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red, 15.10.2026, 07:18
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