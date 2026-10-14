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LASK-Kapitän Sascha Horvath.
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"Heute"-Ticker

Live ab 18:45 Uhr: Der LASK empfängt Liverpool

Zum Heim-Debüt in der Champions League empfängt der LASK den England-Giganten Liverpool. Wir tickern das Spiel live.
Von Sport Heute
14.10.2026, 07:25
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red, 14.10.2026, 07:25
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