Startseite
Manchester-City-Star Erling Haaland.
Manchester-City-Star Erling Haaland.
IMAGO/Propaganda Photo
Champions League

Live ab 21 Uhr: City gegen PSG, Real bei der Roma

Schlagerspiele in der zweiten Champions-League-Runde. Real Madrid gastiert bei der Roma. Manchester City empfängt Paris St.- Germain.
Von Sport Heute
14.10.2026, 17:35
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
red, Akt. 14.10.2026, 17:36, 14.10.2026, 17:35

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote