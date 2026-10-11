Start um 14 Uhr: Verstappen will Singapur-Fluch brechen

Max Verstappen jagt seinen ersten Singapur-Sieg! 72 Mal stand der vierfache Weltmeister in seiner Karriere bereits am obersten Treppchen – beim Hauptrennen des Stadtkurses noch nie.
Der Red-Bull-Star startet heute um 14 Uhr von der Poleposition in das Nachtrennen. Nach seinem Triumph im Regen-Sprint möchte der Niederländer nachlegen. Ferrari lauert aber direkt dahinter: Charles Leclerc startet als Zweiter, Lewis Hamilton als Dritter.
Im WM-Kampf liegt der Vorteil bei Kimi Antonelli. Der Mercedes-Pilot geht von Platz vier ins Rennen und hat bereits 89 Punkte Vorsprung auf Teamkollege George Russell.
Für den Briten wird es besonders schwierig: Nach seinem Crash im Sprint muss er wegen einer Strafe für zusätzliche Motorenkomponenten von Startplatz 21 eine Aufholjagd starten.
Alle weiteren Infos findet ihr im "Heute"-Datencenter. Das nächste Rennen steigt am 25. Oktober in Austin, Texas.