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Max Verstappen hat Großes vor.
Max Verstappen hat Großes vor.
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Start um 14 Uhr: Verstappen will Singapur-Fluch brechen

Heute steigt der Grand Prix von Singapur. Max Verstappen gewann am Samstag den Sprint, ein Triumph im Hauptrennen fehlt dem Formel-1-Star aber noch.
Sport Heute
Von Sport Heute
11.10.2026, 10:16
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Max Verstappen jagt seinen ersten Singapur-Sieg! 72 Mal stand der vierfache Weltmeister in seiner Karriere bereits am obersten Treppchen – beim Hauptrennen des Stadtkurses noch nie.

Der Red-Bull-Star startet heute um 14 Uhr von der Poleposition in das Nachtrennen. Nach seinem Triumph im Regen-Sprint möchte der Niederländer nachlegen. Ferrari lauert aber direkt dahinter: Charles Leclerc startet als Zweiter, Lewis Hamilton als Dritter.

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Im WM-Kampf liegt der Vorteil bei Kimi Antonelli. Der Mercedes-Pilot geht von Platz vier ins Rennen und hat bereits 89 Punkte Vorsprung auf Teamkollege George Russell.

Frust pur bei Red-Bull-Star: "Alles geht kaputt"

Für den Briten wird es besonders schwierig: Nach seinem Crash im Sprint muss er wegen einer Strafe für zusätzliche Motorenkomponenten von Startplatz 21 eine Aufholjagd starten.

Alle weiteren Infos findet ihr im "Heute"-Datencenter. Das nächste Rennen steigt am 25. Oktober in Austin, Texas.

red,Akt. 11.10.2026, 10:20, 11.10.2026, 10:16
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