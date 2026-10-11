i Max Verstappen hat Großes vor. IMAGO/AFLOSPORT "Heute"-Ticker Start um 14 Uhr: Verstappen will Singapur-Fluch brechen Heute steigt der Grand Prix von Singapur. Max Verstappen gewann am Samstag den Sprint, ein Triumph im Hauptrennen fehlt dem Formel-1-Star aber noch. Von Sport Heute 11.10.2026, 10:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Max Verstappen jagt seinen ersten Singapur-Sieg! 72 Mal stand der vierfache Weltmeister in seiner Karriere bereits am obersten Treppchen – beim Hauptrennen des Stadtkurses noch nie.

Der Red-Bull-Star startet heute um 14 Uhr von der Poleposition in das Nachtrennen. Nach seinem Triumph im Regen-Sprint möchte der Niederländer nachlegen. Ferrari lauert aber direkt dahinter: Charles Leclerc startet als Zweiter, Lewis Hamilton als Dritter.

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Im WM-Kampf liegt der Vorteil bei Kimi Antonelli. Der Mercedes-Pilot geht von Platz vier ins Rennen und hat bereits 89 Punkte Vorsprung auf Teamkollege George Russell.

Für den Briten wird es besonders schwierig: Nach seinem Crash im Sprint muss er wegen einer Strafe für zusätzliche Motorenkomponenten von Startplatz 21 eine Aufholjagd starten.

Alle weiteren Infos findet ihr im "Heute"-Datencenter. Das nächste Rennen steigt am 25. Oktober in Austin, Texas.