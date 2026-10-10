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ÖFB-Teamspieler Michael Gregoritsch .
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IMAGO/MIS
Konferenz im Ticker

Live ab 15:30 Uhr: Die Bayern in Augsburg gefordert

Der 5. Spieltag in der deutschen Bundesliga steht an. Die Bayern müssen nach Augsburg. Wir tickern die Konferenz live.
Sport Heute
Von Sport Heute
10.10.2026, 08:22
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red,10.10.2026, 08:22
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