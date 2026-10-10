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Live ab 19:30 Uhr: Austria empfängt Sturm zum Ligahit

Die Wiener Austria empfängt den SK Sturm zum Schlagerspiel am Bundesliga-Samstag. Wir tickern den Hit live.
Sport Heute
Von Sport Heute
10.10.2026, 08:33
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red,Akt. 10.10.2026, 08:36, 10.10.2026, 08:33
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