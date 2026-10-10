i Jubeln die Bullen auch in Graz? GEPA pictures

"Heute"-Ticker

Live ab 17 Uhr: Der GAK empfängt Red Bull Salzburg

Die Bundesliga ist zurück! Der GAK 1902 empfängt im Heimspiel die Bullen aus Salzburg. Tirol muss gegen Ried bestehen. Wir tickern live.