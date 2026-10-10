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Live ab 17 Uhr: Der GAK empfängt Red Bull Salzburg

Die Bundesliga ist zurück! Der GAK 1902 empfängt im Heimspiel die Bullen aus Salzburg. Tirol muss gegen Ried bestehen. Wir tickern live.
Sport Heute
Von Sport Heute
10.10.2026, 08:25
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red,10.10.2026, 08:25
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