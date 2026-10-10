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Adi Hütter
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IMAGO/Kessler-Sportfotografie
"Heute"-Ticker

Live ab 18:30 Uhr: Hütter muss gegen Leipzig bestehen

Zum Topspiel der 5. Runde der deutschen Bundesliga muss Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig bestehen. Wir tickern live.
Sport Heute
Von Sport Heute
10.10.2026, 08:30
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red,Akt. 10.10.2026, 08:33, 10.10.2026, 08:30
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