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Formel-1-Star Max Verstappen.
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IMAGO/ABACAPRESS
"Heute"-Ticker

Live ab 11 Uhr: Wer gewinnt den Sprint in Singapur?

Der Sprint in Singapur steht an. Kann Max Verstappen seine Pole-Position in einen Sieg ummünzen? Wir tickern live.
Sport Heute
Von Sport Heute
10.10.2026, 08:16
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red,10.10.2026, 08:16
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