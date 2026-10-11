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Liverpool gegen City
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Premier League im Ticker

3:0! City fertigt Liverpool ab und bleibt makellos

Manchester City feiert im England-Topspiel bei Liverpool einen 3:0-Sieg und schüttelt damit den zumindest momentan den Skandal-Frust ab.
Sport Heute
Von Sport Heute
11.10.2026, 17:53
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red,Akt. 11.10.2026, 19:25, 11.10.2026, 17:53
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