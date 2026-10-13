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Champions League im Liveticker

Bayern-Hit und Galatasaray gegen Barca ab 21 Uhr live

Viking Stavanger hofft gegen den FC Bayern auf eine Sensation. Galatasaray fordert Barca. Die Champions League im "Heute"-Liveticker.
Von Sport Heute
13.10.2026, 17:06
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red, 13.10.2026, 17:06
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