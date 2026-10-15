i Die Red Bull Arena wird am Donnerstagabend nicht ausverkauft sein. GEPA pictures Viele Plätze bleiben leer Schlagerspiel Salzburg gegen Milan nicht ausverkauft Topspiel für Red Bull Salzburg in der Europa League. Es geht gegen den italienischen Spitzenverein AC Milan. Die Partie ist aber nicht ausverkauft. Von Sport Heute 15.10.2026, 16:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Europacup-Kracher in Salzburg! Am Donnerstagabend (18.45 Uhr) gastiert mit dem AC Milan einer der größten Namen des europäischen Fußballs in der Red Bull Arena. Doch trotz der italienischen Star-Truppe bleiben beim Europa-League-Duell Plätze frei.

Rund 20.000 Tickets wurden für das Spiel der zweiten Europa-League-Runde bisher verkauft. Damit ist die Partie gegen den 19-fachen italienischen Meister nicht ausverkauft. Und das, obwohl der Kader der Mailänder auf einen Marktwert von rund einer halben Milliarde Euro geschätzt wird. Einige Kurzentschlossene könnten den Weg zur Arena in Wals-Siezenheim noch finden, doch dass die rund 30.000 Personen Platz bietende Arena am Donnerstagabend komplett voll sein wird, ist kaum zu erwarten.

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Durchaus beeindruckend ist hingegen die Anhängerschaft der "Rossoneri". Der Auswärtssektor ist mit rund 2.000 Fans restlos ausverkauft. Schon am Donnerstagnachmittag zogen Milan-Anhänger durch Mozartstadt.

Salzburg rechnet sich Chancen aus

An der sportlichen Brisanz mangelt es jedenfalls nicht. Milan reist mit dem neuen Startrainer Ruben Amorim an, steckt allerdings noch in der Findungsphase. Zum Europa-League-Auftakt setzte es eine 0:2-Heimpleite gegen Benfica Lissabon. In der italienischen Meisterschaft kamen die Mailänder zuletzt gegen Sassuolo nicht über ein 1:1 hinaus.

Salzburg-Trainer Danny Röhl wittert deshalb eine Chance auf die Überraschung. "In so einem Spiel gilt es, fehlerfrei zu spielen", fordert der Deutsche. "Wenn wir das gut machen, dann glaube ich, hat auch der AC Milan hin und wieder Probleme."

Für einen Milan-Star wird der Abend besonders emotional. Strahinja Pavlovic kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der serbische Verteidiger stand von 2022 bis 2024 bei Salzburg unter Vertrag und absolvierte 71 Pflichtspiele für die Bullen.

Anpfiff in Wals-Siezenheim ist um 18.45 Uhr. Trotz der freien Plätze könnte es rund um das Stadion eng werden: Wegen des frühen Spielbeginns mitten im Berufsverkehr wird vor erheblichen Staus gewarnt.