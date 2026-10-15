i Milan-Star Luka Modric sitzt zu Beginn nur auf der Bank. Reuters Die Aufstellungen sind da Kult-Kicker Modric gegen Salzburg nur auf der Bank Große Überraschung in der Milan-Startformation für das Europa-League-Duell gegen Red Bull Salzburg. Kult-Kicker Luka Modric sitzt nur auf der Bank. Von Sport Heute 15.10.2026, 17:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Red Bull Salzburg bekommt es am zweiten Spieltag der Europa League mit dem italienischen Topteam AC Milan zu tun. Bei den Gästen muss der wohl bekannteste Spieler allerdings zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Denn Milan-Trainer Ruben Amorim hat sich dazu entschieden, den mittlerweile 41-jährigen Luka Modric nicht von Anfang an aufzustellen. Der ehemalige Real-Madrid-Kicker bekommt eine Pause verordnet, sitzt zunächst nur auf der Ersatzbank.

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Genauso wie Christian Pulisic oder Stürmer Goncalo Ramos. Sie alle müssen zunächst vom Spielfeldrand der Red Bull Arena aus zuschauen. Dafür startet der Ex-Salzburger Strahinja Pavlovic in der Bullen-Arena.

Bei Red Bull Salzburg startet hingegen wieder Star-Stürmer Haris Tabakovic, ist dann gleich auch Kapitän. Ebenso neu in der ersten Elf gegenüber dem mageren 0:0 gegen den GAK sind Edmund Baidoo auf der linken Seite, Bartosz Mazurek in der Mittelfeldzentrale, Leandro Morgalla rechts hinten und Valentin Zabransky als Innenverteidiger.

Salzburg spielt mit: Zawieschitzky - Morgalla, Boma, Zabransky, Schmid - Barry, Mazurek - Lindström, Kitano, Baidoo - Tabakovic

Milan spielt mit: Maignan - Tomori, De Winter, Pavlovic - Hutchinson, Jashari, Rabiot, Bartesaghi - Luftus-Cheek, Cisse - Camarda

Anstoß in der Red-Bull-Arena ist um 18.45 Uhr.