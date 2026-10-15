i Milan-Star Alphadjo Cisse jubelt gegen Red Bull Salzburg. Reuters Zaubertor im Video Milan trifft gegen Salzburg wie im Training Zauberfußball von AC Milan gegen Red Bull Salzburg. Alphadjo Cisse schnürte den Doppelpack. Das 2:0 war ein Treffer wie im Training. Von Sport Heute 15.10.2026, 19:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das ist viel zu leicht gegangen. Nach gerade einmal einer halben Stunde führte Milan beim Gastspiel gegen Red Bull Salzburg. Da schnürte Cisse den Doppeelpack.

Nach der Führung in der 15. Minute legte er das 2:0 in der 32. Minute nach. Ein Treffer, der wie im Training herausgespielt wurde, wie auch "Canal+"-Kommentator Johannes Hofer in der Liveübertragung meinte.

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Mittelfeldmotor Adrien Rabiot fand mit einer Flanke auf die linke Seite den 20-jährigen Davide Bartesaghi, der auf dem Flügel weit aufgerückt war. Und dann schnell in die Mitte spielte. Da stand der Torschütze rund sechs Meter vor dem Salzburg-Gehäuse völlig unbedrängt.

Besonders bitter: Die Salzburger Innenverteidiger Kevin Boma und Valentin Zabransky waren sich im Weg gestanden und hatten so ganz viel Raum für Milan geöffnet. Cisse musste da nur noch den Fuß hinhalten.

Schon das 1:0 der "Rossoneri" hatte bei den Salzburgern Wirkung gezeigt, der Bundesliga-Klub fand nur schwer in die Partie. Das hat sich dann auch nach dem zweiten Treffer der Italiener nicht geändert.