i Didi Kühbauer und Sasa Kalajdzic nehmen den Niki für die Mannschaft des Jahres entgegen. APA-Images / APA / MAX SLOVENCIK Linzer jubeln LASK ist Team des Jahres, zweiter Preis für Kühbauer Bei der Sporthilfe-Gala in Wien wurde der Doublesieger LASK zur Mannschaft des Jahres gewählt. Von Sport Heute 15.10.2026, 20:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erneute Auszeichnung für den Linzer ASK!

Die Athletiker jubeln bei der Sporthilfe-Gala in Wien über den Titel "Mannschaft des Jahres". Die oberösterreichischen Doublesieger konnten sich in der Wiener Stadthalle gegen das Team aus Ariane Rädler und Katharina Huber (Olympiasiegerinnen im Ski-Team-Bewerb) und die Skisprung-Olympiasieger Stephan Embacher und Jan Hörl durchsetzen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Den Linzern unter Coach Didi Kühbauer gelang in diesem Jahr Historisches. Erstmals seit 1965 konnten sich die Athletiker wieder das Double aus Meisterschaft und Pokal sichern. Ende August konnten sie sich nach einer furiosen Aufholjagd gegen Celtic Glasgow erstmals in der Vereinsgeschichte für die Champions League qualifizieren.

In dieser gab es zwar gestern eine 3:6-Niederlage gegen Liverpool, dies wird die Freude über die heutige Auszeichnung aber kaum trüben. Als Mannschaft des Jahres folgen sie auf die Eishockey-Nationalmannschaft. Zuletzt durfte sich 2023 (ÖFB-Herrennationalteam) eine Fußballmannschaft über die Auszeichnung freuen.

"Es ist eine große Auszeichnung. Aber ich stehe nur da, weil es die Mannschaft gut gemacht hat. Im Moment rennt es nicht so. Aber wir kommen zurück", schmunzelte Erfolgstrainer Didi Kühbauer. "Ich denke, wir haben etwas Historisches geschaffen. Es war eine Siegesserie, war phänomenal. Wir haben an den richtigen Schrauben gedreht, der Spirit war genial", strahlte Torjäger Sasa Kalajdzic.

Didi Kühbauer durfte dann noch ein zweites Mal auf die Bühne. Denn der LASK-Coach wurde als Trainer des Jahres ausgezeichnet. "Wenn es zu viel wird, dann bitte sagen, dann gehe ich sofort von der Bühne", lachte der Coach. Von der Ehrung zeigte sich Kühbauer sichtlich geehrt. "Man muss den Jungs immer einen Glauben vermitteln. Die Mannschaft hat im letzten Jahr an etwas geglaubt", lachte er.