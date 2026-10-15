i Sturm-Tormann Daniil Khudyakov muss hinter sich greifen. Reuters 0:3-Pleite Sturm-Keeper patzt bei Niederlage in Bournemouth Sturm Graz kassiert die erste Niederlage in der Europa League. Am zweiten Spieltag setzte es eine 0:3-Pleite bei Premier-League-Verein Bournemouth. Von Sport Heute 15.10.2026, 22:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dabei hatte Evanilson den 1:0-Führungstreffer der Elf von Ex-Salzburg-Trainer Marco Rose in der 43. Minute erzielt, Bournemouth damit auf die Siegerstraße gebracht. Rayan legte in der 76. Spielminute unter kräftiger Mithilfe von Sturm-Tormann Daniil Khudyakov das 2:0 nach. Ehe Alvaro Rodriguez per Elfmeter auf 3:0 stellte (90+3).

Damit hält der Premier-League-Klub bei zwei Siegen aus zwei Spielen und dem Punktemaximum von sechs Zählern, während Österreichs Vizemeister einen Punkt auf dem Konto hat. Schon am kommenden Donnerstag geht es für die Grazer gegen Olympique Marseille.

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Klare Sturm-Pleite

Das 1:0 der Engländer passierte durchaus kurios. Nach der Flanke von Adam Smith sprang Evanilson der Ball an den Kopf und in hohem Bogen über Khudyakov hinweg ins lange Eck. Davor zählte der vermeintliche Führungstreffer des Premier-League-18. in der 30. Minute nicht, weil Bafode Diakite zuvor mit der Hand am Ball war. Danach knallte Marcus Tavernier den Ball an die Stange (32.). Sturm war im gesamten ersten Durchgang ohne Abschluss geblieben.

Die Elf von Fabio Ingolitsch wurde nach dem Seitenwechsel dann mutiger und klopfte ebenso an. Erst verzog Simon Seidl (52.), dann traf Jürgen Heil nur die Stange, scheiterte Talent Jakob Hödl mit dem Nachschuss (63.).

Gerade als die Grazer dann mutiger wurden, setzte es den nächsten Nackenschlag unter kräftiger Mithilfe von Sturms Khudyakov. Der ließ eine Cornerflanke aus, der Ball kullerte dann Rayan vor die Füße, der einschoss – 2:0 (76.). Kapitän Jon Gorenc Stankovic verursachte in der Nachspielzeit noch einen Handelfmeter, er hatte sich in einen Schuss geworfen. Rodriguez verwertete mit etwas Bauchweh, knallte mittig in die Maschen – 3:0 (90+3.).