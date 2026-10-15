i Salzburg-Star-Stürmer Haris Tabakovic. GEPA pictures Deutlicher Sieg Milan putzt Salzburger: "Dann scheppert es" Große Ernüchterung bei Red Bull Salzburg. Die Bullen gingen gegen den AC Milan mit 0:4 unter. "Dann scheppert es", meinte Haris Tabakovic. Von Sport Heute 15.10.2026, 21:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Dreierpack vom 19-jährigen Alphadjo Cisse (15., 32., 49.), dazu ein Tor von Goncalo Ramos (72.) – die "Rossoneri" führten die Bullen vor 22.500 Fans in der Salzburger Arena vor. Auch wenn die Mozartstädter phasenweise gut mitspielten, gab es für die Elf von Danny Röhl nichts zu holen.

"Man hat die Qualität von Milan gesehen. Man sieht, dass sie Aktionen sauber zu Ende spielen. Sie haben im Pressing viele Ballgewinne gehabt", analysierte Coach Danny Röhl nach dem Spiel bei "Canal+" dann die Partie.

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Gleichzeitig meinte der Deutsche aber: "Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen. Sie sind mutig geblieben, sie haben sich gegen die Niederlage gestemmt." Trotzdem half es nichts, das musste sich auch der Salzburg-Trainer eingestehen: "Die Niederlage war verdient, aber vielleicht auch um zwei Tore zu hoch."

"Dann scheppert es"

Ähnlich sah es auch Kapitän und Star-Stürmer Haris Tabakovic. "Wir waren trotzdem mutig, haben versucht, vorne draufzugehen. Am Ende treffen wir das Tor nicht, waren wir nicht gut genug", meinte der bosnische Torjäger. Doch auch er musste sich eingestehen: "Man hat einen Klassenunterschied gesehen. Wenn die umschalten, dann scheppert es. Perfekte Flanke, perfekte Laufwege. Die haben gelauert, dann haben sie gekontert."

"Vier Schüsse, vier Tore. Wir waren nicht nahe genug am Mann", meinte dann auch Rechtsverteidiger Leandro Morgalla. Keeper Christian Zwieschitzky hatte gleich viermal hinter sich greifen müssen, war aber stets chancenlos gewesen. "Milan war einfach besser, sie haben ihre Chancen eiskalt genutzt. Das war einfach ein sehr starkes Spiel von denen."