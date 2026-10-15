i Herbert Prohaska erhält den Preis für sein Lebenswerk. GEPA pictures Sein Lebenswerk Tränen-Prohaska erhält Preis in Gänsehaut-Moment Gänsehaut-Moment bei der Sporthilfe-Gala in der Wiener Stadthalle. Herbert Prohaska erhielt den Special Award für sein Lebenswerk. Von Sport Heute 15.10.2026, 21:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Weltklasse-Fußballer, Ikone bei der Wiener Austria, bei Inter Mailand und bei der Roma, der Schütze des legendären "Spitz von Izmir" und nicht zuletzt Österreichs Fußballer des Jahrhundert – Herbert Prohaska ist aus der österreichischen Sportwelt nicht mehr wegzudenken.

Das zeigte sich auch bei der Sporthilfe-Gala in der Wiener Stadthalle, in der Prohaska am Donnerstag mit dem Preis für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde.

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Große Emotionen

Es gab Standing Ovations für Prohaska. Vor allem auch deshalb, weil seine vier Enkelkinder Ella, Oskar, Paula und Theo die Laudatio auf Prohaska hielten. "Lieber Opi, du bist trotz deiner Erfolge ein total lustiger und netter Mensch geblieben". Lieber Opi, du hast den Menschen in ganz Österreich immer Freude bereitet, deiner Familie aber immer am meisten." "Lieber Opi, du hast immer deinen Humor behalten. Bleib einfach so, wie du bist." "Lieber Opi, du warst nicht nur ein toller Fußballer, Trainer, Analytiker. Du bist einfach der beste Opa, den man sich nur wünschen kann."

Prohaska war sichtlich gerührt, er war den Tränen nahe. "Es stehen hier die vier Enkelkinder, die ich über alles liebe. Jetzt ist es total berührend für mich. Wenn man etwas für das Lebenswerk bekommt, weiß man, dass man nicht mehr zu den Jungen gehört", schmunzelte Prohaska.

"Mein Leben besteht aus drei F: Familie, Freunde und Fußball. Und vielleicht kann man das F für Fernsehen hinzufügen", so Prohaska, der dann den ORF lobte, über die lange Zusammenarbeit mit Moderator Rainer Pariasek scherzte.