i Der Ex-Salzburger Strahinja Pavlovic im Duell gegen Red Bull Salzburg. Reuters Bei 0:4-Abfuhr Salzburg-Fans applaudieren sogar für Milan-Star Strahinja Pavlovic erlebte am Donnerstag in der Europa League einen ganz speziellen Moment. Es gab sogar Applaus von den Salzburg-Fans. Von Sport Heute 16.10.2026, 05:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Von 2022 bis 2024 spielte Pavlovic für Red Bull Salzburg, wurde schnell zum Leistungsträger und Publikumsliebling. Dann ging es für den serbischen Innenverteidiger zu Milan. Dort unterschrieb er jüngst erst einen neuen Vertrag bis 2031.

Nun kehrte Pavlovic mit seinem neuen Team an die alte Wirkungsstätte zurück und feierte am zweiten Spieltag der Europa League einen nie gefährdeten 4:0-Erfolg gegen die Bullen. Dabei schnürte Alphadjo Cisse den Dreierpack (15., 32., 49.), legte "Joker" Goncalo Ramos das 4:0 nach (72.).

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Den speziellsten Moment des Spiels erlebte Pavlovic allerdings in der 81. Minute. Da durfte der Innenverteidiger nämlich vom Feld, Coach Ruben Amorim wechselte den Serben aus. Für ihn kam Sankhoun Diawara in die Partie.

Da gab es sogar von den tausenden Bullen-Fans im Stadion Applaus für den Ex-Salzburg-Kicker – trotz der sich anbahnenden Niederlage. "Es war schon ein spezieller Moment für mich. Ich war sehr glücklich in diesem Moment", sagte der Serbe. Dabei sei er selbst "aufgeregt vor dem Spiel" gewesen, wie Pavlovic meinte. "Jetzt bin ich sehr glücklich", lachte der Serbe.

"Es war ein sehr gutes Spiel. Das Wichtigste ist, dass wir jede Chance genutzt haben, das hat den großen Unterschied gemacht. Wir kennen die Idee von Red Bull und wussten, dass wir viel Intensität auf den Rasen bringen müssen. Wenn wir die Zweikämpfe gewinnen, haben wir große Chancen, das Spiel zu gewinnen", erklärte Pavlovic dann weiter.

"Wir haben etwas gebraucht, um in das Spiel zu finden. Wir hätten manche Situationen noch besser lösen können, aber das Team hat sich dann sehr wohl gefühlt", zeigte sich dann Milan-Trainer Ruben Amorim zufrieden.