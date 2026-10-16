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Herbert Prohaska und Rainer Pariasek.
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Mit Tränen in den Augen

Prohaska über Pariasek: "Habe ihn nicht so wollen"

Herbert Prohaska wurde bei der Sporthilfe-Gala für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Dabei spricht er über seinen Kollegen beim ORF, Rainer Pariasek.
Von Sport Heute
16.10.2026, 07:45
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Was für ein berührender Moment!

Herbert Prohaska erhielt bei der Sporthilfe-Gala den "Niki" für sein Lebenswerk von seinen vier Enkelkindern. Dabei sah man der Austria-Legende und dem heutigen ORF-Experten seine Emotionen deutlich an. Mit Tränen in den Augen sprach er über die Wichtigkeit der Familie in seinem Leben und seine Karriere im Fußball.

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Nach dem Ende seiner Karriere als Trainer heuerte Prohaska im Jahr 2000 beim ORF als Chefexperte an. In seiner Rede bedankte er sich beim Team der ORF-Sportredaktion: "Bin total froh, dass der ORF mir ermöglicht hat, bekannt zu bleiben. Die Sportredaktion im ORF ist super."

Danach kam er auf seinen langjährigen Kollegen, Moderator Rainer Pariasek, zu sprechen. Dieser begleitet ihn seit seinem Start beim ORF. In typischer Prohaska-Manier sagte "Schneckerl" über Pariasek scherzhaft: "Im ersten Jahr hab ich ihn noch nicht so wollen, aber nach 25 Jahren habe ich ihn sehr gerne."

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Auch wie die beiden diesen besonderen Abend feiern werden, verriet der Jahrhundert-Fußballer: "Mit einem Whiskey, der Rainer einen doppelten und ich einen einfachen, danach können wir super schlafen."

red, Akt. 16.10.2026, 07:53, 16.10.2026, 07:45
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