i Johannes Hoff Thorup GEPA pictures Vor Duell gegen Angstgegner Rapid-Coach Thorup sicher: "Mache mir keine Sorgen" Der SK Rapid empfängt heute den TSV Hartberg. Die Wiener möchten dabei gegen ihren persönlichen Angstgegner voll punkten. Von Sport Heute 16.10.2026, 11:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Um 19:30 Uhr empfängt der SK Rapid den TSV Hartberg. Bis Freitag wurden knapp 18.500 Karten abgesetzt. Die Wiener können mit einem Sieg die Tabellenführung verteidigen und das restliche Wochenende ruhig von der Couch aus verfolgen. Doch ein Pflichtsieg ist gegen den TSV Hartberg nicht die Regel, wie die Statistik zeigt.

Die Steirer sind der einzige Bundesligist, der eine positive Bilanz gegen die Hütteldorfer vorweisen kann. Von zwölf Bundesliga-Partien konnten die Hartberger sechs gewinnen und mussten sich nur dreimal geschlagen geben. Rapid will heute die Statistik dahingehend aufbessern.

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Rapid-Coach Johannes Hoff Thorup interessiert die negative Statistik relativ wenig: "Wir werden sehr gut vorbereitet sein." Der Coach lobt auch die Einstellung seiner Spieler: "Was die Einstellung der Jungs betrifft, mache ich mir bei uns keine Sorgen."

Auch Verteidiger Jannes Horn will weiterhin im "Flow" bleiben: "Wir wollen den Flow mitnehmen, auf der Welle reiten. Da hatten wir auch einen guten Start, aber heuer haben wir eine klare Idee, treten geschlossen auf, haben Spaß. Wir merken, dass es fruchtet."

Hartberg-Coach Markus Schopp streut den Wienern vor dem Duell Rosen: "Auf uns wartet am Freitag die spannendste Rapid-Mannschaft seit vielen Jahren. Eine Mannschaft, die nicht nur Tabellenführer ist, sondern auch durch ihre Art aufzutreten begeistert."

Trotzdem rechnet sich Schopp etwas aus: "Die Vorfreude auf das Spiel ist riesig. Wir wollen es genießen, aber auch ein Gegner sein, der Rapid alles abverlangt und etwas mitnehmen kann. Und das können durchaus auch drei Punkte sein."