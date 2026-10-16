i Petter Nosa Dahl jubelt gegen Hartberg. GEPA pictures Hartberg besiegt Rapid bleibt mit 3:1-Sieg fix Tabellenführer Rapid Wien bleibt Tabellenführer in der Bundesliga. Zum Start der neunten Runde schlugen die "Hütteldorfer" Hartberg mit 3:1. Von Sport Heute 16.10.2026, 21:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Matchwinner für Grün-Weiß war Petter Nosa Dahl, der in der ersten Spielhälfte einen Doppelpack schnürte (5., 45+1.), Jannes Horn legte noch den dritten Rapid-Treffer nach (81.). Magnus Dalpiaz hatte kurz nach dem Seitenwechsel für den Rapid-"Angstgegner" verkürzt. In der zweiten Halbzeit waren die Hartberger bis zu den Schlussminuten durchaus tonangebend, aber weitgehend auch ungefährlich gewesen.

Bisher sind die Oststeirer den Hütteldorfern nicht besonders gelegen. Mit sechs Siegen gegenüber drei Erfolgen der Grün-Weißen haben die Oststeirer eine positive Bilanz im Allianz Stadion. Trainer Johannes Hoff Thorup hatte bisher gegen die Hartberger in drei Anläufen ebenso noch nicht gewinnen können. Nun bleibt nur noch der grün-weiße Erzrivale Austria Wien übrig.

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Rapid hält nun bei 24 Punkten aus neun Spielen und liegt mit einem Spiel mehr sechs Zähler vor Verfolger Red Bull Salzburg. Damit ist Grün-Weiß jedenfalls auch nach dieser Runde Erster. Hartberg bleibt derweil Fünfter.

Dahl-Doppelpack vor der Pause

Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup vertraute auf dieselbe Elf, die am vergangenen Samstag Meister LASK mit 2:0 besiegte. Hartberg-Trainer Markus Schopp stellte nach dem 4:3-Torspektakel gegen Austria Lustenau im Westen Wiens auf Viererkette um, brachte mit Habib Coulibaly für Jed Drew nur einen Neuen.

Grün-Weiß übernahm vor gut 20.000 Fans schnell das Kommando und jubelte bereits in der fünften Minute über den Führungstreffer durch Dahl. Nachdem der aufgerückte Bendeguz Bolla auf rechts einen Stanglpass durch den Strafraum spielte, der Norweger an der zweiten Stange nur noch den Fuß hinhalten musste – 1:0.

Danach ließ Rapid die so kombinationsstarken Oststeirer aber ins Spiel kommen. Das rächte sich beinahe in der 14. Minute, als der vermeintliche Ausgleich durch Marco Hoffmann nach einer vorangegangenen Millimeter-Abseitsstellung von Dalpiaz und einer langen VAR-Überprüfung nicht zählte. Danach prüfte Youba Diarra zunächst Niklas Hedl im Rapid-Tor (33.), haute dann den Ball an die Stange (34.). Auch beim Abschluss von Manuel Pfeifer (44.) war der Hütteldorfer Schlussmann zur Stelle. Rapid überstand die Druckphase der Hartberger aber unbeschadet. Und legte nach einer Traum-Kombination noch das 2:0 nach. Dahl schnürte den Doppelpack (45+1.), uneigennützig von Ercan Kara bedient.

Die zweite Halbzeit begann dann gleich mit einem Knall. Denn in der 49. Minute stand Dalpiaz bei einer Flanke von Oliver Lukic goldrichtig und nickte zum 1:2-Anschlusstreffer ein. Die Elf von Markus Schopp hatte danach viel Ballbesitz, ohne aber so richtig gefährlich zu werden.

Auf der Gegenseite verpasste Rapid-"Joker" Marco Tilio den dritten Treffer nur um Millimeter (72.). Besser machte es Horn in der 81. Minute, schob den Abpraller über die Linie. Nachdem der starke Yusuf Demir zuvor nur die Stange getroffen hatte.