i Austria Salzburg jubelt über den Sieg im Wet-Derby gegen Wacker Innsbruck. GEPA pictures Kult-Duell Austria Salzburg gewinnt West-Derby vor 16.000 Fans Auswärtssieg im West-Derby! Austria Salzburg setzt sich am Freitagabend in der 2. Liga bei Wacker Innsbruck mit 1:0 durch. Von Sport Heute 16.10.2026, 22:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vor ausverkauftem Haus am Tivoli wird Christian Gebauer zum Matchwinner für die Violetten. 16.125 Fans waren live mit dabei.

In einer zunächst ausgeglichenen Partie brauchen beide Mannschaften etwas Anlaufzeit. Mit Fortdauer der ersten Hälfte wird das Duell aber immer intensiver. Die Salzburger kommen in der 39. Minute zur ersten großen Möglichkeit: Gebauer setzt sich im Strafraum durch, schlenzt den Ball aber knapp am langen Eck vorbei.

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Kurz vor der Pause wird es auch auf der Gegenseite gefährlich. Nach einer Vorlage von Sy kommt Kopp zum Kopfball, doch Salzburg-Tormann Nesler-Täubl verhindert mit einer starken Parade den Rückstand (44.). So geht es torlos in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel schlägt Austria Salzburg zu! In der 52. Minute bringt Rieder einen scharfen Freistoß an den kurzen Pfosten. Gebauer steigt hoch und köpft den Ball zum 1:0 für die Gäste ins Netz. Der ehemalige Deutschland-Legionär lässt die mitgereisten Salzburger jubeln.

Wacker reagiert sofort und drängt auf den Ausgleich. Nur drei Minuten nach dem Gegentor hat Gstrein das 1:1 auf dem Fuß, verfehlt das Tor aus kurzer Distanz aber knapp. Die Innsbrucker erhöhen in der Folge den Druck, können die Salzburger Defensive jedoch nicht mehr überwinden.

Damit feiert die Mannschaft von Trainer Schaider einen umjubelten 1:0-Erfolg im West-Derby. Der Sieg ist auch für die Tabelle wichtig: Austria Salzburg zieht an Erzrivale Wacker Innsbruck vorbei und nimmt drei wertvolle Punkte aus Tirol mit.