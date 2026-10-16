i Eintracht Frankfurt gewinnt gegen Köln. Reuters Talfahrt gestoppt Hütter kann nach 1:0-Sieg gegen Köln tief durchatmen Eintracht Frankfurt und Coach Adi Hütter haben vorerst die Talfahrt gestoppt. Sie fuhren einen 1:0-Heimerfolg gegen den 1. FC Köln ein. Von Sport Heute 16.10.2026, 22:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit dem knappen Heimsieg gaben die Frankfurter nach der 0:6-Abfuhr in Leipzig vor einer Woche die richtige Antwort auf dem Platz.

Dabei erzielte Deutschlands Teamspieler Younes Ebnoutalib den Goldtreffer erst in der 77. Minute. Er war ideal von Noel Aseko freigespielt worden, stand hauchdünn nicht im Abseits.

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Zuvor hatte Marius Bülter schon nach wenigen Sekunden die Führung der Kölner auf dem Fuß, scheiterte aber an Keeper Noah Atubolu. Auch in der 31. Minute hielt der Keeper gegen einen Bülter-Fersler stark. Die Frankfurter wurden zunehmend stärker.

Für Adi Hütter bedeutet der Erfolg nun ganz tiefes Durchatmen. Denn die Eintracht holte nun den zweiten Sieg aus sechs Spielen unter dem erst im Sommer zurückgekehrten Trainer, feierte den ersten Bundesliga-Heimsieg seit März und liegt mit acht Punkten vorerst auf Platz acht der Tabelle.

Derweil rutscht Köln vorerst auf Rang elf zurück, musste aber die dritte Pleite aus den letzten fünf Spielen hinnehmen.