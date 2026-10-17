i Jürgen Klopp und Lennart Karl IMAGO/Sven Simon Interna ausgesprochen DFB-Supertalent verrät "komplizierte" Klopp-Regel Lennart Karl spricht über die neuen Regeln beim DFB seitdem Jürgen Klopp neuer Trainer geworden ist. Von Sport Heute 17.10.2026, 08:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jürgen Klopp (59) soll die deutsche Nationalmannschaft wieder auf Erfolgskurs bringen. Gemeinsam mit jungen Talenten wie Bayern-Star Lennart Karl (18) will der neue Bundestrainer eine erfolgreiche Zukunft einläuten. Nun verrät der Offensivspieler, welche Regeln unter Klopp beim DFB gelten.

Im Interview mit DAZN spricht Karl über die strengeren Handy-Regeln beim deutschen Nationalteam. So sind Mobiltelefone während der gemeinsamen Mahlzeiten verboten. "Da sollen die Spieler sich einfach unterhalten zusammen und am Spieltag in der Kabine darf man auch kein Handy haben", erklärt der 18-Jährige.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Beim 0:0 in der Nations League gegen Griechenland feierte Karl sein Debüt unter Klopp. Zuvor hatte der Bayern-Youngster bereits drei Länderspiele unter Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann (39) absolviert.

Auch über die Unterschiede zwischen den beiden Trainern spricht Karl offen: "Am Anfang ist es natürlich ein bisschen kompliziert. Wenn man davor so einen Trainer wie Julian hatte, ist das was ganz anderes. Julian hatte seine Stärken, Kloppo hat seine Stärken, bei ihm ist das meiste aber mit Energie, einfach nach hinten laufen, sehr defensiv, man muss einfach Vollgas geben. Das merkt man auch im Training. Jeder gibt einfach Gas und es macht sehr viel Spaß, mit ihm zu arbeiten."

Für Karl ist die Rückkehr ins DFB-Team ein weiterer wichtiger Schritt. Die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko hatte der 18-Jährige aufgrund eines Muskelrisses verpasst.