i David Affengruber IMAGO/Focus Images Liverpool und City siegen ÖFB-Star Affengruber gelingt Befreiungsschlag Fulham hat den ersten Sieg der Saison eingefahren. Der Krisenklub von ÖFB-Star David Affengruber gewann gegen Hull City mit 1:0. Von Sport Heute 17.10.2026, 18:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Erleichterung für ÖFB-Star David Affengruber. Dem österreichischen Innenverteidiger gelang mit dem FC Fulham der wichtige Befreiungsschlag in der Premier League und er konnte sein erstes Saisonspiel gewinnen. Gegen das Überraschungsteam von Hull City setzte sich das Team von Alvaro Arbeloa schließlich knapp mit 1:0 durch.

Arbeloa sichert Fulham-Job

Das dürfte dem spanischen Trainer vorerst auch seinen Job gesichert haben. Nach zwei Unentschieden und vier Niederlagen – und damit verbunden dem letzten Tabellenplatz – war der Ex-Real-Coach nämlich bereits stark angezählt. In den englischen Medien war bezüglich seiner Zukunft von den Wochen der Wahrheit die Rede. Den entscheidenden Siegtreffer erzielte Dauerbrenner Alex Iwobi in der 33. Spielminute.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

David Affengruber stand, wie seit seinem Wechsel, immer in der Startformation und absolvierte die volle Spieldauer. Die Kräfteverhältnisse waren im Craven Cottage dennoch deutlicher verteilt, als das Ergebnis zeigt. Fulham hatte über 70 Prozent Ballbesitz und gab insgesamt 18 Schüsse ab. Im Vergleich dazu schoss Hull City nur fünf Mal Richtung Tor.

Die unglaubliche Klub-Karriere von ÖFB-Star David Alaba i ?

Liverpool und City gewinnen

Liverpool drehte gegen Brentford einen 0:1-Halbzeitrückstand in der zweiten Hälfte in einen 2:1-Sieg. Das Heimteam musste auf den verletzten ÖFB-Star Jannik Schuster verzichten. Der Innenverteidiger fehlte im Topspiel verletzt. Keane Lewis-Potter (44.) brachte sein Team mit einem traumhaften Kopfball kurz vor der Pause in Führung.

Nach dem Seitenwechsel drehten Victor Munoz (62.) und Alexander Isak (70.) für Liverpool die Partie. Besonders bitter: Brentford schwächte sich gleich doppelt selbst: Yehor Yarmoliuk (45.+ 8) und Vitaly Janelt (90.+ 2) sahen rote Karten.

Währenddessen gewann Manchester City gegen Ipswich Town knapp mit 3:2. Phil Foden (19.) und Erling Haaland (34., 69.) mit einem Doppelpack sorgten für den "Dreier" der Skyblues. Für den Aufsteiger traf Daizen Maeda (21.) und Flemming (90.) per Elfmeter.