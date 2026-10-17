i Vincent Kompany und Christoph Freund im Gespräch. IMAGO/Jan Huebner Das steckt dahinter Kurioser Kompany-Auftritt bei Bayern-Gala gegen Leipzig Vincent Kompany sorgte beim Heimspiel des FC Bayern für Verwunderung. Der Trainer blieb fast durchgehend auf der Bank sitzen. Von Sport Heute 17.10.2026, 20:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vincent Kompany ist normalerweise kaum auf der Trainerbank zu halten. Beim Heimspiel der Bayern in der Allianz Arena war davon allerdings wenig zu sehen. Der 40-Jährige verfolgte die Partie fast ausschließlich im Sitzen, überließ seinen Assistenten das Coaching und musste zur Halbzeit sogar einen Umweg in die Kabine nehmen. Der Grund: Der Belgier hatte sich offenbar kurz vor Spielbeginn verletzt.

Laut Informationen der "Bild" soll Kompany beim Verlassen des Spielertunnels ausgerutscht sein und dabei auf die Hüfte gefallen sein. Wie schwer die Verletzung ist, war zunächst unklar.

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Kompany kann kaum gehen

Wie sehr der Bayern-Trainer eingeschränkt war, zeigte sich spätestens in der Halbzeitpause. Kompany konnte die Treppen zur Kabine nicht wie gewohnt benutzen. Stattdessen musste er einen ebenerdigen Zugang in einer Ecke des Stadions nehmen.

Begleitet wurde der 40-Jährige dabei von Teammanager Maciej Jagiellowicz und Team-Internist Prof. Dr. Roland Schmidt.

Bereits während der ersten Spielhälfte hatte sich Kompany auffällig zurückgehalten. Selbst bei den Treffern von Luis Diaz und Aleksandar Pavlovic blieb der Belgier sitzen und jubelte lediglich mit geballter Faust. In den ersten 30 Minuten stand er nur zweimal für jeweils rund 20 Sekunden auf.

Freund bestätigt Verletzungsprobleme

In der Halbzeitpause äußerte sich schließlich auch Bayern-Sportdirektor Christoph Freund zum Zustand des Trainers. "Er ist nicht ganz fit, darum sitzt er auch viel. Das ist auch so besprochen, dass der Co-Trainer jetzt viel steht", erklärte der Österreicher.

Auch den TV-Experten blieb das ungewöhnliche Verhalten nicht verborgen. "Ich wundere mich heute ein bisschen. Demichelis coacht viel, während Kompany kaum zu sehen ist in seiner Coaching-Zone", erklärte Lothar Matthäus bei "Sky".

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Kommentator Wolff Fuss lieferte wenig später eine Erklärung: "Er hat sich wohl irgendwas an der Hüfte geholt. Ich weiß nicht, ob vorhin im Zweikampf beim Interview mit Max Zielke. Aber es wird von Hüftproblemen berichtet. Und deshalb sitzt er und lässt seinen Co-Trainer hier coachen." Die Anweisungen an die Mannschaft übernahm deshalb hauptsächlich Co-Trainer Aaron Danks.