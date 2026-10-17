i Konrad Laimer zeigte einen starken Auftritt. IMAGO/HMB-Media 6:1-Machtdemonstration ÖFB-Star Laimer zerlegt mit Bayern Leipzig komplett Die Bayern schossen sich in der Bundesliga gegen Leipzig den Frust der letzten Spiele von der Seele und fertigten die überforderten Gäste mit 6:1 ab. Von Sport Heute 17.10.2026, 20:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

RB Leipzig kommt in der Münchner Allianz Arena böse unter die Räder und wird von starken Bayern komplett auseinandergeschraubt. Mit einer 6:1-Klatsche schickt das Team von ÖFB-Star Konrad Laimer die Gäste nach Hause – dabei hätte der Bayern-Sieg durchaus noch höher ausfallen können.

Mann des Spiels, Luis Diaz (12., 47., 69.), erzielte einen Hattrick. Aleksander Pavlovic (26.), Superstar Michael Olise (34.) und Stürmer Harry Kane (53.) sorgten für die restlichen Treffer des Teams von Vincent Kompany.

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Besonders bezeichnend für den schwachen Auftritt von Leipzig: Bester Mann der Gäste war Torhüter Maarten Vandevoordt, obwohl er sechs Mal hinter sich greifen musste. Den Ehrentreffer der Leipziger erzielte der eingewechselte Andrija Maksimovic (90.+1).

Laimer top – Seiwald von der Bank

ÖFB-Star Konrad Laimer startete als rechter Verteidiger und zeigte bis zu seiner Auswechslung in der 59. Spielminute einen gewohnt engagierten Auftritt – konnte vor allem offensiv Akzente setzen, war in vielen Angriffen der Bayern eingebunden.

Auf der Gegenseite hatte ein anderer österreichischer Teamspieler weniger zu lachen: Nicolas Seiwald verfolgte die Machtdemonstration der Bayern zunächst von der Bank und wurde zur zweiten Halbzeit eingewechselt. Wie alle seine Kollegen konnte auch er nicht das Tempo der Bayern mitgehen, ohne sich jedoch einen groben Patzer zu leisten.