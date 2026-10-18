Startseite Nachrichten Wirtschaft
Ab Juli 2027 gelten in der EU neue Bargeldregeln. (Symbolbild)
Ab Juli 2027 gelten in der EU neue Bargeldregeln. (Symbolbild)
istock
EU-Regel gilt schon bald

Neue Bargeld-Grenze kommt jetzt auf Österreicher zu

Ab Juli 2027 gelten in der EU neue Bargeldregeln. Zahlungen über 10.000 Euro werden eingeschränkt, schon ab 3.000 Euro drohen Kontrollen.
Von Newsdesk Heute
18.10.2026, 16:16
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Wer künftig größere Einkäufe mit Bargeld bezahlen will, muss neue Vorschriften beachten. Ab 10. Juli 2027 zieht die EU eine einheitliche Grenze bei 10.000 Euro ein. Gleichzeitig werden bei bestimmten Geschäften schon ab 3.000 Euro Ausweiskontrollen verpflichtend.

Bargeld-Limit für größere Einkäufe

Grundlage ist eine neue EU-Verordnung gegen Geldwäsche. Unternehmen dürfen künftig grundsätzlich keine Barzahlungen über 10.000 Euro mehr annehmen oder tätigen. Wer etwa ein Auto um 25.000 Euro beim Händler kauft, muss einen Teil des Kaufpreises beispielsweise überweisen. Auch eine Aufteilung in mehrere kleinere Barzahlungen ist nicht erlaubt, wenn diese zum selben Geschäft gehören.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Ausweispflicht ab 3.000 Euro

Bei bestimmten Bargeldgeschäften ab 3.000 Euro müssen betroffene Unternehmen künftig die Personalien ihrer Kunden überprüfen. Dafür kann ein amtlicher Lichtbildausweis notwendig sein. Bezahlen mit Bargeld bleibt bei diesen Beträgen aber weiterhin erlaubt.

Bisher gibt es in Österreich keine allgemeine Bargeldobergrenze. Allerdings gelten bereits jetzt Kontrollen bei bestimmten Transaktionen ab 10.000 Euro.

Für Privatpersonen gelten Ausnahmen

Wer sein Auto privat verkauft, darf auch künftig mehr als 10.000 Euro in bar kassieren. Die neue Grenze betrifft grundsätzlich Geschäfte mit Unternehmen, nicht aber Verkäufe zwischen Privatpersonen.

Auch interessant

Änderung beim Bargeld betrifft alle Österreicher
Neue Geld-Regel ändert Limit bei Barzahlungen
Neue Bargeld-Regel gilt für alle Österreicher

Auch größere Bareinzahlungen auf das eigene Bankkonto bleiben zulässig. Banken können allerdings weiterhin Belege über die Herkunft des Geldes verlangen.

red, 18.10.2026, 16:16
Mehr zum Thema
Bargeld Geld Auto Unternehmen

Weiterlesen

Weitere Storys
Österreich Euro Einkauf
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote