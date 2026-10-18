i Ab Juli 2027 gelten in der EU neue Bargeldregeln. (Symbolbild) istock EU-Regel gilt schon bald Neue Bargeld-Grenze kommt jetzt auf Österreicher zu Ab Juli 2027 gelten in der EU neue Bargeldregeln. Zahlungen über 10.000 Euro werden eingeschränkt, schon ab 3.000 Euro drohen Kontrollen. Von Newsdesk Heute 18.10.2026, 16:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer künftig größere Einkäufe mit Bargeld bezahlen will, muss neue Vorschriften beachten. Ab 10. Juli 2027 zieht die EU eine einheitliche Grenze bei 10.000 Euro ein. Gleichzeitig werden bei bestimmten Geschäften schon ab 3.000 Euro Ausweiskontrollen verpflichtend.

Bargeld-Limit für größere Einkäufe

Grundlage ist eine neue EU-Verordnung gegen Geldwäsche. Unternehmen dürfen künftig grundsätzlich keine Barzahlungen über 10.000 Euro mehr annehmen oder tätigen. Wer etwa ein Auto um 25.000 Euro beim Händler kauft, muss einen Teil des Kaufpreises beispielsweise überweisen. Auch eine Aufteilung in mehrere kleinere Barzahlungen ist nicht erlaubt, wenn diese zum selben Geschäft gehören.

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Ausweispflicht ab 3.000 Euro

Bei bestimmten Bargeldgeschäften ab 3.000 Euro müssen betroffene Unternehmen künftig die Personalien ihrer Kunden überprüfen. Dafür kann ein amtlicher Lichtbildausweis notwendig sein. Bezahlen mit Bargeld bleibt bei diesen Beträgen aber weiterhin erlaubt.

Bisher gibt es in Österreich keine allgemeine Bargeldobergrenze. Allerdings gelten bereits jetzt Kontrollen bei bestimmten Transaktionen ab 10.000 Euro.

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Für Privatpersonen gelten Ausnahmen

Wer sein Auto privat verkauft, darf auch künftig mehr als 10.000 Euro in bar kassieren. Die neue Grenze betrifft grundsätzlich Geschäfte mit Unternehmen, nicht aber Verkäufe zwischen Privatpersonen.

Auch größere Bareinzahlungen auf das eigene Bankkonto bleiben zulässig. Banken können allerdings weiterhin Belege über die Herkunft des Geldes verlangen.