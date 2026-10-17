Startseite Nachrichten Wirtschaft
Nach dem angekündigten Aus für das Ardo-Werk in Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) könnte es doch noch eine Zukunft für den Standort geben.
Nach dem angekündigten Aus für das Ardo-Werk in Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) könnte es doch noch eine Zukunft für den Standort geben.
Google Street View
Aus für Ardo besorgt

Gemüseproduktion soll regional aufgefangen werden

Nach dem angekündigten Ende der Gemüseproduktion in Groß-Enzersdorf wurde rasch eine Alternative gefunden. Jetzt muss sie zeigen, wie gut sie klappt.
Von Newsdesk Heute
17.10.2026, 18:18
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Die angekündigte Schließung der Tiefkühlgemüseproduktion von Ardo in Groß-Enzersdorf hat Spar nach Angaben von Vorstand Markus Kaser überrascht.

"Nichtmal Senf dabei" – 16 € für Leberkässemmerl am Hbf

Dennoch sei es gelungen, innerhalb von zwei Tagen eine Alternative zu vereinbaren. Der langjährige Partner Schneiders Gemüsewelt im Marchfeld soll künftig mehr Gemüse für Spar produzieren.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Damit ist die Umstellung allerdings nicht abgeschlossen. Der Betrieb muss seine Kapazitäten ausbauen und zusätzliche Bauern einbinden.

Wie schnell die zusätzlichen Mengen tatsächlich verfügbar sein werden, ist noch offen und muss sich erst zeigen.

Mengen und Abläufe sicherstellen

Der Fall zeigt, wie stark der Lebensmittelhandel auf ein funktionierendes Netzwerk regionaler Produzenten angewiesen ist.

Wenn ein Produktionsstandort wegfällt, müssen Händler und Lieferanten nicht nur Ersatz finden, sondern auch die nötigen Mengen und Abläufe sicherstellen.

Kaser sieht in der Situation neben dem Schock auch eine Chance, heimische Produzenten zu stärken.

Auch interessant

Äpfel, Butter, Nudeln – Preis-Wende im Supermarkt
"Wir waren erstaunt, dass es so schnell ging"
Bis zu 168 Prozent – Preis-Explosion bei Lebensmitteln

Ob die Umstellung langfristig Auswirkungen auf Sortiment oder Preise hat, lässt sich anhand der bisher veröffentlichten Angaben nicht beurteilen.

red, 17.10.2026, 18:18
Mehr zum Thema
Spar Teuerungen Strompreis Mehrwertsteuer

Weiterlesen

Weitere Storys
Ardo Lebensmittel Lieferengpässe Supermarkt
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote