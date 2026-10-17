i Nach dem angekündigten Aus für das Ardo-Werk in Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) könnte es doch noch eine Zukunft für den Standort geben. Google Street View Aus für Ardo besorgt Gemüseproduktion soll regional aufgefangen werden Nach dem angekündigten Ende der Gemüseproduktion in Groß-Enzersdorf wurde rasch eine Alternative gefunden. Jetzt muss sie zeigen, wie gut sie klappt. Von Newsdesk Heute 17.10.2026, 18:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die angekündigte Schließung der Tiefkühlgemüseproduktion von Ardo in Groß-Enzersdorf hat Spar nach Angaben von Vorstand Markus Kaser überrascht.

Dennoch sei es gelungen, innerhalb von zwei Tagen eine Alternative zu vereinbaren. Der langjährige Partner Schneiders Gemüsewelt im Marchfeld soll künftig mehr Gemüse für Spar produzieren.

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Damit ist die Umstellung allerdings nicht abgeschlossen. Der Betrieb muss seine Kapazitäten ausbauen und zusätzliche Bauern einbinden.

Wie schnell die zusätzlichen Mengen tatsächlich verfügbar sein werden, ist noch offen und muss sich erst zeigen.

Mengen und Abläufe sicherstellen

Der Fall zeigt, wie stark der Lebensmittelhandel auf ein funktionierendes Netzwerk regionaler Produzenten angewiesen ist.

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Wenn ein Produktionsstandort wegfällt, müssen Händler und Lieferanten nicht nur Ersatz finden, sondern auch die nötigen Mengen und Abläufe sicherstellen.

Kaser sieht in der Situation neben dem Schock auch eine Chance, heimische Produzenten zu stärken.

Ob die Umstellung langfristig Auswirkungen auf Sortiment oder Preise hat, lässt sich anhand der bisher veröffentlichten Angaben nicht beurteilen.