i Ogoralek Butter Weihnachtskekse werden vorsorglich zurückgerufen. Grund ist ein falsches Etikett. Hersteller Falsche Verpackung Billa nimmt Weihnachtskekse sofort aus den Regalen Achtung beim Kekse-Kauf! Billa ruft Weihnachtsgebäck zurück. Wegen einer Verwechslung fehlen wichtige Allergenhinweise auf der Verpackung. Von Newsdesk Heute 17.10.2026, 14:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Weihnachten ist zwar noch mehr als zwei Monate entfernt, doch in den Supermarktregalen liegen längst die ersten Kekse. Jetzt ist allerdings Vorsicht geboten! Bei Billa wurde ein vorsorglicher Produktrückruf gestartet.

Der Grund: Eine Verwechslung bei der Verpackung könnte für Menschen mit bestimmten Allergien gefährlich werden.

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Betroffen sind "Ogoralek Butter Weihnachtskekse 250 g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 20. Jänner 2027. Wie unter anderem die "Krone" berichtet, hat der Hersteller Ogoralek GmbH den Rückruf veranlasst.

Drei Allergene nicht angegeben

Das Problem liegt nicht bei der Qualität der Kekse selbst, sondern bei der Kennzeichnung. Einzelne Packungen wurden versehentlich mit einer falschen Banderole versehen. Statt der richtigen Verpackungskennzeichnung tragen sie jene des Produkts "Ogoralek Mini Linzer Augen Mix 250 g".

Das kann schwerwiegende Folgen haben: Die Butter-Weihnachtskekse enthalten Walnüsse, Mandeln und Erdnüsse. Auf der irrtümlich verwendeten Banderole sind diese Allergene jedoch nicht angegeben.

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"Aufgrund dieser Verwechslung sind die auf der Verpackung angegebenen Allergeninformationen nicht korrekt", heißt es in der offiziellen Rückrufinformation. Menschen mit einer entsprechenden Allergie oder Unverträglichkeit sollten die betroffenen Kekse daher keinesfalls essen.

Die wichtigsten Angaben zum Rückruf: Produkt: Ogoralek Butter Weihnachtskekse, 250 g

Mindesthaltbarkeitsdatum: 20.01.2027

Artikelnummer (GTIN): 9120067080911

Fehler: Falsche Banderole mit fehlenden Hinweisen auf Walnüsse, Mandeln und Erdnüsse

Wichtig: Korrekt etikettierte Butter-Weihnachtskekse von Ogoralek sind nicht betroffen. Auch richtig verpackte Packungen des "Mini Linzer Augen Mix" können weiterhin verwendet werden.

Rückgabe auch ohne Kassenzettel

Wer die falsch gekennzeichneten Kekse bereits gekauft hat, kann sie zurückbringen. Ein Kassenzettel ist dafür nicht notwendig.

Der Kaufpreis wird laut den veröffentlichten Informationen erstattet.

Für Fragen hat der Hersteller die E-Mail-Adresse [email protected] sowie die Telefonnummer +43 660 4305741 bekannt gegeben.

Ogoralek bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei den Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten.