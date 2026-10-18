i Der Halloween-Leberkäse sorgt für Diskussionen im Netz. Sabine Hertel Billa polarisiert mit Angebot "Wer traut sich?": Dieser Leberkäse spaltet das Netz Billa bietet wieder den schwarz-roten Halloween-Leberkäse an – die Meinungen dazu gehen weit auseinander. Von Newsdesk Heute 18.10.2026, 11:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In den kommenden Wochen gibt es bei Billa österreichweit wieder den Halloween-Leberkäse.

Das auffällige Produkt ist im Rahmen einer jährlichen Aktion erhältlich und liegt bis Anfang November in den Filialen aus – solange der Vorrat reicht.

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Bunte Spezialität zur gruseligen Jahreszeit

Der Leberkäse sticht durch seine schwarze und rote Färbung hervor und wird speziell zur Halloween-Zeit angeboten. In sozialen Medien wurde das Produkt bereits angekündigt: "Unsere Halloween-Leberkässemmel ist wieder da. Wer wagt einen Biss?", heißt es in einem Posting.

Die Meinungen über das ungewöhnliche Angebot gehen weit auseinander. Während manche Kunden meinen, dass der Leberkäse "besser schmeckt, als er aussieht", äußern andere Skepsis.

So kommentierte eine Nutzerin: "Das kann nicht gut sein." Billa antwortete darauf: "Mutige testen, die anderen urteilen."

Unterschiedliche Geschmäcker bei den Kunden

Auch sonst zeigen die Kommentare, dass die Geschmäcker verschieden sind. Die Rückmeldungen reichen von "nicht so meins" und "uns hat es nicht geschmeckt" bis hin zu "vorzüglicher Geschmack, diesen Leberkäse könnte es von mir aus das ganze Jahr geben!".

Sein gruseliges Aussehen erhält der Leberkäse übrigens durch Sepiatinte.

Neben dem Halloween-Leberkäse gibt es bei Billa derzeit auch einen Rückruf eines Weihnachtsprodukts. Grund dafür sind fehlerhafte Verpackungen mit falschen Allergeninformationen.