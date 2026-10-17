i In Buchberg–Goldegg im Salzburger Pongau können Skianfänger um nur fünf Euro auf die Piste. © Foto.graf.iererei Moser In Salzburg Skifahren um 5 Euro! Hier wird die Piste zum Billig-Hit Während Skipässe immer teurer werden, lockt ein Mini-Skigebiet in Salzburg mit einer Tageskarte um nur fünf Euro. Von Heute Life 17.10.2026, 13:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Skifahren wird für viele Familien zum Luxus. In Salzburg gibt es allerdings einen Ort, an dem der Pistenspaß gerade einmal fünf Euro kostet. Das Mini-Skigebiet Buchberg–Goldegg im Pongau ist damit ein echter Geheimtipp für alle, die günstig auf die Bretter wollen.

Zum Vergleich: In vielen großen Skigebieten kostet ein Tag auf der Piste mittlerweile ein Vielfaches davon.

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Skivergnügen auf kleiner Fläche

Wer breite Pisten, Dutzende Lifte und kilometerlange Abfahrten erwartet, ist am Buchberg falsch. Das Gebiet bietet gerade einmal eine 800 Meter lange Piste und einen Lift. Die Abfahrt ist als leichte Piste ausgewiesen und richten sich besonders an Familien mit kleineren Kindern und an Anfänger.

Gerade das macht den Reiz aus: Statt teurer Großraum-Skipässe gibt es hier überschaubares Skivergnügen zum kleinen Preis. Wann genau in der kommenden Saison der Lift in Betrieb genommen wird, steht noch nicht fest: "Kommt auf die Schneelage an", heißt vonseiten des Tourismusverbandes Salzburger Sonnenterrasse gegenüber "Heute".

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Es geht noch günstiger

Fünf Euro für eine Tageskarte sind ein außergewöhnlich niedriger Preis. Alleine ist Buchberg–Goldegg damit allerdings nicht. "Skiresort.at" führt auch Gries am Brenner mit einer Tageskarte um zwei Euro – dort stehen allerdings nur 200 Meter Piste zur Verfügung.