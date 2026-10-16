i Ein Hotelzimmer kann noch so einladend aussehen – manche unangenehmen Überraschungen entdeckst du erst auf den zweiten Blick. Pexels/Natthanon Chinnasri (Symbolbild) Vor dem Auspacken Hotelzimmer-Check: Diese 5 Ecken verraten dir einiges Du freust dich auf ein paar entspannte Tage im Hotel? Dann solltest du gleich nach dem Einchecken fünf kleine Kontrollen erledigen. Von Heute Life 16.10.2026, 13:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach einer langen Anreise stehst du mit deinem Koffer vor der Hotelzimmertür, hältst die Schlüsselkarte ans Schloss und freust dich auf eine heiße Dusche und ein gemütliches Bett. Am liebsten würdest du dich sofort auf die Matratze fallen lassen. Doch bevor du deine Sachen auspackst und die Tür hinter dir schließt, solltest du dir ein paar Minuten Zeit nehmen.

Denn ausgerechnet die Dinge, die wir beim Einchecken gerne übersehen, können später für unangenehme Überraschungen sorgen.

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1. Lass die Tür zunächst offen

Kaum im Zimmer, fällt die Tür normalerweise schon ins Schloss. Doch damit solltest du laut dem Reisetipp noch kurz warten. Verschaffe dir zuerst einen Überblick und prüfe, ob sich jemand im Raum befindet. Besonders bei großen Zimmern oder Suiten lohnt sich ein kurzer Blick in die einzelnen Bereiche. Wichtig: Lass dein Gepäck dabei nicht unbeaufsichtigt im Gang stehen. Sobald du dich vergewissert hast, dass alles in Ordnung ist, schließt du die Tür und kontrollierst das Schloss.

2. Hat dein Handy überhaupt Empfang?

Im Urlaub denken die wenigsten zuerst an ihr Handynetz. Dabei kann es gerade in einem fremden Hotel wichtig sein, erreichbar zu bleiben. Prüfe deshalb gleich, ob du telefonieren kannst und mobile Daten funktionieren. Verlass dich dabei nicht ausschließlich auf das WLAN des Hotels. Falls du keinen Empfang hast, informiere dich über das Zimmertelefon, die Rezeption und mögliche Notrufmöglichkeiten. So weißt du im Ernstfall, wie du Hilfe erreichst.

3. Wirf einen Blick ins Badezimmer

Eine erfrischende Dusche nach der Reise klingt verlockend. Bevor du ins Bad verschwindest, solltest du aber kurz nachsehen, ob alles sauber und funktionstüchtig ist. Kontrolliere Dusche, Waschbecken und Toilette. Achte auf auffällige Verschmutzungen, Schimmelspuren, unangenehme Gerüche oder undichte Armaturen. Entdeckst du einen Mangel, meldest du ihn am besten sofort an der Rezeption. So kannst du gegebenenfalls noch vor dem Auspacken ein anderes Zimmer verlangen.

4. Schau dir das Bett genauer an

Ein frisch gemachtes Hotelbett sieht meistens herrlich einladend aus. Trotzdem lohnt sich ein genauerer Blick, bevor du dich hineinfallen lässt. Heb die Bettdecke an und kontrolliere Laken, Kissen sowie die Matratzennähte. Kleine dunkle Flecken, Häutungsreste oder lebende Insekten können Hinweise auf Bettwanzen sein.

Solche Spuren bedeuten nicht automatisch, dass das Zimmer befallen ist. Bei einem konkreten Verdacht solltest du allerdings die Rezeption verständigen und dein Gepäck vorerst geschlossen halten.

5. Vergiss Schrank und Schubladen nicht

Der letzte Check führt dich zu den Möbeln. Öffne Schranktüren und Schubladen, bevor du deine Kleidung einräumst. So entdeckst du mögliche Hinterlassenschaften früherer Gäste, Verschmutzungen oder beschädigte Ablagen. Auch der Zimmersafe lässt sich bei dieser Gelegenheit kontrollieren.

Ein kurzer Rundgang reicht meistens völlig aus. Danach kannst du deine Koffer auspacken, die Füße hochlegen und den Urlaub genießen – mit dem guten Gefühl, dass dich in deinem Hotelzimmer möglichst keine böse Überraschung erwartet.