650 € für 9 qm – Mini-Zimmer kostet so viel wie Wohnung

Gerade einmal neun Quadratmeter Platz – dafür aber 650 Euro Miete: Ein Wohnungsinserat aus Linz sorgt bei einem Wohnungssuchenden für ordentlich Verwunderung.
Wer derzeit in Linz (oder sonst wo in Österreich) eine Wohnung oder ein WG-Zimmer sucht, braucht starke Nerven. Skurriles erlebt jetzt ein Student auf der Suche nach einem neuen Wohnort.
Auf Reddit berichtet der Mann von einem Inserat für ein WG-Zimmer. Es ist nur neun Quadratmeter groß, kostet aber 650 Euro im Monat!
Der Mann wundert sich vor allem über das Verhältnis von Größe und Preis. Denn bei seiner Suche seien ihm auch deutlich größere WG-Zimmer untergekommen, die weniger kosten.
Neun Quadratmeter, da passt fast nichts hinein: Ein Einzelbett, ein Mini-Schrank und ein Schreibtisch.
Wie ungewöhnlich der Preis ist, zeigt ein Vergleich mit aktuellen Wohnungsangeboten in Linz. Derzeit wird etwa eine 34 Quadratmeter große Singlewohnung in der Nähe des Musiktheaters um 650,80 Euro Bruttomiete pro Monat angeboten.
Damit kostet eine komplette Wohnung mit fast viermal so viel Fläche nur 80 Cent mehr im Monat als das von dem Reddit-Nutzer beschriebene WG-Zimmer.