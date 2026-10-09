i Die Stadt Traun warnt jetzt vor Dämmerungseinbrüchen. (Symbolbild) iStock, Google Polizei verstärkt unterwegs "Ziel von Einbrechern" – Stadt warnt jetzt alle Bürger Eine Stadt in OÖ warnt vor Einbrüchen in der Dämmerungszeit. Die Polizei ist verstärkt unterwegs – auch Bewohner können sich schützen. Von Oberösterreich Heute 09.10.2026, 05:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Draußen wird es dunkel, daheim ist noch niemand: So "können Häuser und Wohnungen leichter zum Ziel von Einbrechern werden", erklärt die Stadt Traun (Bez. Linz-Land). Auf Facebook ruft sie deshalb auf Facebook zu besonderer Aufmerksamkeit auf.

Die Polizei ist deshalb verstärkt unterwegs: Während der Dämmerungszeit bestreifen Stadtpolizei und Bundespolizei das Siedlungsgebiet häufiger. Auch die Bewohner können einiges tun, um ihr Zuhause zu schützen.

Nur schnell zum Supermarkt? Türen und Fenster sollten auch dann vollständig geschlossen und verriegelt werden. Die Stadt empfiehlt außerdem Beleuchtung mit Zeitschaltuhren oder Bewegungsmeldern.

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Ein wachsamer Blick hilft

Ein Zuhause, das bewohnt wirkt, kann zusätzlich abschrecken. Zeitschaltuhren können etwa dafür sorgen, dass Licht brennt, obwohl die Bewohner noch unterwegs sind. Auch ein aufmerksamer Blick auf die Umgebung ist gefragt. Wer im eigenen Wohnumfeld etwas Verdächtiges wahrnimmt, soll den Polizeinotruf 133 wählen.

Weitere Informationen und Broschüren zum Einbruchsschutz gibt es bei der nächsten Bundespolizeiinspektion sowie bei den Fachleuten der Kriminalprävention. Die Stadt betont: "Guter Einbruchsschutz beginnt mit Aufmerksamkeit – besonders in der Dämmerung."