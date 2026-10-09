i FF Großraming Schock in Oberösterreich Traktor rollt ohne Fahrer los – kracht in Kinderzimmer Ein Traktor setzt sich selbstständig in Bewegung und kracht in ein Wohnhaus. Das Fahrzeug beschädigt ein Kinderzimmer schwer. Von Österreich Heute 09.10.2026, 10:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es hätte noch viel schlimmer ausgehen können. Aus noch unbekannter Ursache setzte sich ein Traktor selbstständig in Bewegung und rollte in Großraming (OÖ) einen Abhang hinunter.

Das Fahrzeug ließ sich nicht mehr stoppen und prallte schließlich gegen ein Wohnhaus, es krachte in das Kinderzimmer. Die Schäden sind enorm.

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Kinderzimmer von Traktor verwüstet i ?

Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand. Mehrere Personen standen nach dem Unfall allerdings unter Schock und mussten vom Roten Kreuz betreut werden.

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Feuerwehr sichert beschädigtes Haus

Die Feuerwehr Großraming rückte mit 21 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen an. Der Traktor wurde geborgen und aus dem Gefahrenbereich entfernt.

Anschließend dichteten die Einsatzkräfte das beschädigte Wohnhaus provisorisch ab, um weitere Schäden zu verhindern.

Die Bilder des Tages i ?

Nach rund drei Stunden war der Einsatz beendet.

Warum sich der Traktor plötzlich selbstständig in Bewegung setzte, ist derzeit noch unklar. Neben der Feuerwehr standen auch Polizei, Rotes Kreuz und die Gemeinde Großraming im Einsatz.