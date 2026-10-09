Traktor rollt ohne Fahrer los – kracht in Kinderzimmer

Es hätte noch viel schlimmer ausgehen können. Aus noch unbekannter Ursache setzte sich ein Traktor selbstständig in Bewegung und rollte in Großraming (OÖ) einen Abhang hinunter.
Das Fahrzeug ließ sich nicht mehr stoppen und prallte schließlich gegen ein Wohnhaus, es krachte in das Kinderzimmer. Die Schäden sind enorm.
Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand. Mehrere Personen standen nach dem Unfall allerdings unter Schock und mussten vom Roten Kreuz betreut werden.
Die Feuerwehr Großraming rückte mit 21 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen an. Der Traktor wurde geborgen und aus dem Gefahrenbereich entfernt.
Anschließend dichteten die Einsatzkräfte das beschädigte Wohnhaus provisorisch ab, um weitere Schäden zu verhindern.
Warum sich der Traktor plötzlich selbstständig in Bewegung setzte, ist derzeit noch unklar. Neben der Feuerwehr standen auch Polizei, Rotes Kreuz und die Gemeinde Großraming im Einsatz.