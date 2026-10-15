i Die "Icon of the Seas" von Royal Caribbean überzeugte mit mehreren Auszeichnungen und gehört zu den großen Gewinnern der World Cruise Awards 2026. APA-Images / AP / Rebecca Blackwell World Cruise Awards 2026 Das sind die besten Kreuzfahrtschiffe der Welt Von schwimmenden Erlebniswelten bis zu romantischen Rückzugsorten: Diese Kreuzfahrtschiffe holten sich 2026 die begehrten Trophäen. Von Heute Life 15.10.2026, 17:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Norwegian Cruise Line darf sich über den Titel als beste Kreuzfahrtgesellschaft der Welt 2026 freuen. Bei den World Cruise Awards auf Jamaika setzte sich die Reederei gegen bekannte Branchenriesen wie MSC Cruises, Royal Caribbean International und Silversea durch.

Doch nicht nur für Luxus und Unterhaltung gab es Trophäen. Auch Anbieter, die Urlauber weit abseits klassischer Kreuzfahrtrouten bringen, wurden gewürdigt. Die Reederei Australis holte sich den weltweiten Spitzenplatz bei den Expeditionskreuzfahrten.

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Ein Gigant lässt die Konkurrenz hinter sich

Wenn Größe, Attraktionen und spektakuläre Urlaubserlebnisse gefragt sind, führt heuer kein Weg an der "Icon of the Seas" vorbei. Der Mega-Liner von Royal Caribbean wurde zum besten großen Kreuzfahrtschiff der Welt gewählt.

Damit war die Erfolgsserie noch lange nicht vorbei: Das Schiff gewann außerdem die Kategorien für Aktivitäten und Glücksspiel an Bord. Die Auszeichnungen unterstreichen, wie stark Kreuzfahrten mittlerweile auf ein möglichst umfassendes Freizeitangebot setzen.

Bei den kleineren Schiffen überzeugte die "Royal Clipper". Den Titel für das beste mittelgroße Kreuzfahrtschiff sicherte sich die "Celebrity Millennium".

Sieben Restaurants für den perfekten Genuss

Für manche gehört zum Urlaub vor allem gutes Essen. In dieser Kategorie hatte die "Sun Princess" die Nase vorn. Das Schiff von Princess Cruises wurde als weltbestes Kreuzfahrtschiff für Genießer ausgezeichnet. Sieben Spezialitätenrestaurants bieten an Bord eine große kulinarische Auswahl.

Auch für Familien und verliebte Paare wurden eigene Sieger gekürt. Die "Disney Wish" setzte sich als bestes Familienschiff durch. Wer dagegen eine romantische Auszeit auf dem Wasser sucht, findet in der "Celebrity Apex" die ausgezeichnete Wahl.

Pools, Rutschen und Bars: Hier ist Action angesagt

Langeweile dürfte auf der "Utopia of the Seas" schwer aufkommen. Fünf Pools, drei Wasserrutschen, 21 Restaurants und 23 Bars machen den schwimmenden Urlaubskomplex zu einem vielseitigen Freizeitangebot. Dafür gab es den Preis als bestes Kreuzfahrtschiff für Entertainment.

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Royal Caribbean zählt damit zu den auffälligsten Gewinnern der diesjährigen Preisvergabe. Neben den Erfolgen der "Icon of the Seas" und der "Utopia of the Seas" erhielt die Reederei auch Auszeichnungen als beste Kreuzfahrtreederei Nordamerikas und Ozeaniens.

Auf Flüssen geht es ebenfalls um die Weltspitze

Nicht jeder Urlaubstraum braucht das offene Meer. Auch Flusskreuzfahrten standen bei den World Cruise Awards im Mittelpunkt. Den Titel als beste Flusskreuzfahrtlinie weltweit holte Pandaw. Das Unternehmen wurde 1995 vom schottischen Historiker Paul Strachan gegründet und begann mit Reisen auf Flüssen in Myanmar.

Bei den Reisezielen machte Vietnam das Rennen: Das Land wurde zur weltbesten Flusskreuzfahrt-Destination gekürt. Als bestes Flusskreuzfahrtschiff weltweit setzte sich die südafrikanische "Pangolin Voyager" durch.

Europa durfte ebenfalls jubeln. DouroAzul aus Portugal wurde als beste Flusskreuzfahrtlinie des Kontinents ausgezeichnet. Der Preis für das beste Flusskreuzfahrtschiff Europas ging an die "MS Cyrano de Bergerac" von CroisiEurope. Lissabon wiederum wurde zum besten europäischen Ziel für Flusskreuzfahrten gewählt.

Abu Dhabi holt den Titel trotz angespannter Lage

Eine Auszeichnung sorgt angesichts der regionalen Situation für besondere Aufmerksamkeit: Abu Dhabi wurde zur weltbesten Kreuzfahrtdestination gekürt. Der Titel fällt in eine Zeit, in der die Sicherheitslage im Nahen Osten für Reisende und Tourismusunternehmen ein wichtiges Thema ist.

Auffällig ist außerdem, welche Preise diesmal nicht vergeben wurden. Eine Auszeichnung für die beste Hochsee-Kreuzfahrtgesellschaft Europas und für das beste Hochsee-Kreuzfahrtschiff Europas scheint in der Liste der World Cruise Awards 2026 nicht auf. Damit fehlen ausgerechnet zwei Kategorien, die für den europäischen Kreuzfahrtmarkt besonders interessant wären.