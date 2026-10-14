i Lichterglanz, historische Altstädte und Eislaufen mit Blick auf die Adria: Kroatien verbindet im Advent Weihnachtszauber mit mediterranem Flair. Julien Duval/ CNTB Meerblick statt grauer Winter Advent in Kroatien: Eislaufen am Meer Eislaufen an der Adria, Lichterglanz in historischen Altstädten und mediterrane Festtagsküche: Kroatien lockt mit Advent abseits der Heimat. Von Heute Life 14.10.2026, 16:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Weihnachtsstimmung mit Meeresblick statt klirrender Kälte: Wer im Advent etwas anderes erleben will, muss nicht weit reisen. Kroatien setzt im Advent auf eine Mischung aus festlichem Lichterglanz, historischen Kulissen und mediterranem Genuss. "Wer Lust auf eine andere Weihnachtskulisse hat, findet in Kroatien zahlreiche Möglichkeiten für einen Kurztrip", betont Branimir Tončinić, Direktor der Kroatischen Zentrale für Tourismus in Österreich.

In Opatija liegt die Eisfläche nur wenige Schritte von der Adria entfernt. In Pula trifft Weihnachtsstimmung auf antike Geschichte: Rund um das römische Amphitheater sind Konzerte und Veranstaltungen geplant. Dort soll auch eine 900 Quadratmeter große Eislaufbahn für winterliches Vergnügen sorgen.

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Auch Zagreb verwandelt sich in der Vorweihnachtszeit in eine festliche Kulisse. Zu den bekannten Schauplätzen zählen der Ban-Jelačić-Platz, der Zrinjevac-Park und der König-Tomislav-Platz mit seiner Eislaufbahn. Statt eines einzelnen Marktes verteilt sich das Adventgeschehen über mehrere Plätze der kroatischen Hauptstadt.

Diese Städte locken bis ins neue Jahr

Die Adventprogramme beginnen je nach Ort bereits im November. In Zadar ist der Weihnachtsmarkt von 24. November 2026 bis 2. Jänner 2027 geplant. Zagreb feiert Advent bis 7. Jänner, während Opatija und Varaždin ihre Veranstaltungen bis 6. Jänner anbieten. In Pula soll das Programm sogar bis 11. Jänner laufen.

In Varaždin stehen neben dem klassischen Adventmarkt auch Workshops rund um kunstvoll verzierte Lebkuchen auf dem Programm. Die Stadt setzt damit auf eine Tradition, die weit über die Weihnachtszeit hinausreicht.

Herzlebkuchen und Gesang mit Gänsehaut

Die sogenannten Licitari zählen zu den bekanntesten Handwerkstraditionen Nordkroatiens. Die meist herzförmigen Lebkuchen werden farbenfroh verziert, verschenkt und als Schmuck verwendet. Das traditionelle Lebkuchenhandwerk wurde 2010 in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen.

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An der dalmatinischen Küste sorgen indes die Klapa-Gesänge für eine besondere Atmosphäre. Die mehrstimmigen Gesänge gehören zur regionalen Musikkultur und prägen auch die Weihnachtszeit. Historische Gassen, festliche Musik und das milde Küstenklima machen den Advent dort zu einer Alternative zum klassischen Winterurlaub.

Von Sarma bis Bakalar: So schmeckt Weihnachten

Auch kulinarisch zeigt Kroatien zwei unterschiedliche Seiten. Im kontinentalen Landesteil gehört Sarma zu den typischen Wintergerichten. Die mit Fleisch gefüllten Sauerkrautrouladen kommen auch in der Adventzeit in Zagreb auf den Tisch.

An der dalmatinischen Küste ist am Heiligen Abend traditionell Bakalar angesagt. Der getrocknete Kabeljau wird vor der Zubereitung gewässert und zu einem Festtagsgericht verarbeitet. Wer es süß mag, sollte Fritule probieren: kleine, frittierte Teigbällchen, die je nach Region und Familienrezept unterschiedlich zubereitet werden.

Österreichische Gäste entdecken Kroatien im Winter

Dass Kroatien nicht nur im Sommer gefragt ist, zeigen die Tourismuszahlen. Im Advent 2025 wurden laut Kroatischer Zentrale für Tourismus 91.905 Nächtigungen österreichischer Gäste verzeichnet – ein Plus von mehr als zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. Österreich ist damit der zweitstärkste ausländische Herkunftsmarkt.