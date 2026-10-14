i Der Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht im Hochschwarzwald ist einer der schönsten in Deutschland. imago images / Arnulf Hettrich Traum-Ziel Ravennaschlucht Nach nur 2 Stunden! Weihnachtsmarkt-Tickets rasant weg Der Run auf den Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht ist enorm! Nur zwei Stunden nach Vorverkaufsstart waren viele Termine bereits ausgebucht. Von Newsdesk Heute 14.10.2026, 12:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Ansturm ist enorm! Am Mittwoch (14. Oktober) um Punkt 10 Uhr startete der Ticketvorverkauf für den beliebten Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht im deutschen Schwarzwald. Doch wer sich einen Besuch in der Adventzeit sichern möchte, muss schnell sein: Schon zwei Stunden nach Verkaufsbeginn waren zahlreiche Termine und Zeitfenster ausgebucht.

Dabei hatten die Veranstalter heuer extra vorgesorgt. Nach dem gewaltigen Interesse im vergangenen Jahr wurde das Kartenkontingent deutlich aufgestockt. Trotzdem ist die Nachfrage erneut riesig.

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Viele Termine nach zwei Stunden ausgebucht

Unter dem beleuchteten Eisenbahnviadukt der Höllentalbahn lockt einer der bekanntesten Weihnachtsmärkte Deutschlands Jahr für Jahr Tausende Besucher an. Schon 2025 waren sämtliche 75.000 Eintrittskarten am ersten Vorverkaufstag vergriffen. Der Andrang war damals so groß, dass zeitweise sogar das Buchungssystem zusammenbrach.

Um heuer mehr Menschen einen Besuch zu ermöglichen, reagierten die Veranstalter mit einer deutlichen Ausweitung des Angebots. Laut einem Bericht des SWR stehen für die Adventsaison 2026 rund 100.000 Tickets zur Verfügung – etwa 25.000 mehr als im Vorjahr.

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Doch auch dieses zusätzliche Kontingent sorgt offenbar nicht für eine Entspannung beim Verkaufsstart. Bereits kurz nach der Freischaltung waren zahlreiche der begehrten Besuchszeiten nicht mehr buchbar. Wie viele Tickets insgesamt schon verkauft wurden, ist derzeit nicht bekannt.

Weihnachtsmarkt öffnet länger

Um die zusätzlichen Besucher unterzubringen, wurden die Öffnungszeiten ausgeweitet. Außerdem findet der Weihnachtsmarkt an drei zusätzlichen Donnerstagen statt. Geöffnet ist heuer vom 26. November bis zum 20. Dezember 2026, jeweils von Donnerstag bis Sonntag.

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Die regulären Öffnungszeiten im Überblick: Donnerstag: 16 bis 21 Uhr

Freitag: 14 bis 21 Uhr

Samstag: 14 bis 21 Uhr

Sonntag: 14 bis 21 Uhr

Für Donnerstag, den 10. Dezember, ist ein eigener "Wäldertag für Einheimische" vorgesehen.

Die Eintrittskarten werden für bestimmte Zeitfenster verkauft. Ein Besuch dauert demnach rund zwei Stunden.

Tickets sind heuer teurer

Wer den Weihnachtsmarkt besuchen möchte, muss 2026 auch etwas tiefer in die Tasche greifen. Ein reguläres Erwachsenenticket für den Nachmittag kostet 7,50 Euro. Für einen Besuch am Abend werden 9,50 Euro fällig. Damit sind die Eintrittskarten um jeweils einen Euro teurer als im Vorjahr.

Kinder von sechs bis einschließlich 15 Jahren haben in Begleitung freien Eintritt. Wird der Shuttle-Transfer genutzt, fallen dafür vier Euro an. Für Schwerbehinderte mit einem Grad der Behinderung von 50 bis 100 Prozent sowie für eine Begleitperson gilt laut Ticketübersicht ein ermäßigter Eintrittspreis. Die angegebenen Ticketpreise verstehen sich inklusive Ticket- und Systemgebühren.

Lockt Besucher aus aller Welt

Der Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht gilt als besonders begehrtes Adventziel. Die Verkaufsstände befinden sich direkt unter dem rund 40 Meter hohen Eisenbahnviadukt der Höllentalbahn. Vor allem nach Einbruch der Dunkelheit sorgt die farbenprächtige Beleuchtung der Brücke für die bekannte Weihnachtskulisse.

Mehr als 40 Aussteller bieten auf dem begrenzten Gelände ihre Waren an. Gleichzeitig können sich dort je nach Besuchersteuerung etwa 2.700 bis 3.500 Menschen aufhalten. Das Interesse reicht längst über die Grenzen Deutschlands hinaus. Nach Angaben der Veranstalter kamen in den vergangenen Jahren sogar Gäste aus anderen Kontinenten.

Trotz des erweiterten Angebots dürfte die Ticketsuche für viele Weihnachtsfans wieder zur Geduldsprobe werden. Denn der Vorverkauf erfolgt ausschließlich online, und der Zutritt ist an die gebuchten Zeitfenster gebunden. Bereits zum Verkaufsstart zeigt sich, dass das zusätzliche Kontingent die enorme Nachfrage nicht vollständig auffängt.